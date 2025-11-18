Así fueron captados juntos Imelda Tuñón y Agustín Fernández

El mundo del espectáculo es seguido por la mirada atenta de la prensa por lo que parece que nada escapa a los flashes. Ahora, ha sido la actriz Imelda Tuñón la que nuevamente toma protagonismo pero ya no por la disputa legal con Maribel Guardia sino porque fue fotografiada junto al modelo Agustín Fernández.

Imelda Tuñón tomará acciones legales en contra de Maribel Guardia Ventaneando [VIDEO] Después de toda la polémica que se ha vivido en torno al caso del bienestar del hijo de Imelda Tuñón, ella ha salido a la defensa y pretende recuperar a José Julián.

Imelda Tuñón ha sido protagonista de diferentes polémicas tras la muerte de Julián Figueroa, con quien tuvo un hijo y por el que se ha enfrentado con Maribel Guardia. Mientras ya ha sido vinculada sentimentalmente con otras personas, ahora la intriga ronda en torno al modelo argentino.

¿Imelda Tuñón inició una relación con Agustín Fernández?

Los rumores que han nacido nuevamente en torno a Imelda Tuñón tienen su origen en una serie de fotografías en las cuales se la puede ver en compañía de Agustín Fernández. Trascendió que se trató de una fiesta a la que habrían acudido juntos.

En las imágenes se observa a la actriz bailando con el modelo, compartiendo conversaciones y risas. La cercanía entre Imelda Tuñón y Agustín Fernández ha sido analizada por reporteros e internautas como una revelación de que entre ambos existe mucho más que una amistad.

¿Qué dijo Imelda Tuñón tras la difusión de las imágenes?

Mientras los medios de comunicación dedicados al espectáculo y las redes sociales se han encargado de difundir las fotografías y sembrar el rumor sobre la posible existencia de una relación entre Imelda Tuñón y Agustín Fernández se aguarda que brinden algún tipo de declaración.

Por ahora, ni la actriz ni el modelo argentino se han pronunciado tras las fotografías. Lo cierto es que gran parte de los usuarios de redes sociales señalan que podría tratarse de una nueva oportunidad que Imelda Tuñón le está dando a su corazón, y que no está mal, mientras otra parte afirma que solo se trata de una relación de amigos.