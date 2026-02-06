Alfredo Adame DEFIENDE a Maribel Guardia del conflicto con Imelda Tuñón: “Meto las manos al fuego”

El “Golden Boy” tiene una postura muy clara respecto a la situación que enfrenta Maribel Guardia con su exnuera Imelda Tuñón. Alfredo Adame expresó de forma pública su apoyo total a la actriz y cantante costarricense-mexicana, “Maribel está blindada contra todo, es su conducta, su actitud, su ser, su forma de ser” dijo Adame. Por su parte también expresó su apoyo a Marco Chacón, esposo de Maribel pues dijo que a ambos los conoce y “mete las manos al fuego por los dos”.

¿Por qué Alfredo Adame defendió a Maribel Guardia?

La respuesta de Alfredo Adame que expresa apoyo total a Maribel Guardia estuvo sostenida por su declaración en la que dice que la actriz y cantante es “una dama en toda la extensión de la palabra”. Expresó que Maribel es una gran persona, que no busca meterse en conflictos y que todo lo que hace es a partir de la prudencia. Por otro lado, El “Golden Boy” también opinó sobre el video en el que se ve a Imelda Tuñón autolesionándose. Adame dijo que había visto el video, el cuál le parecía “demasiado esquizofrénico”, dijo que había manipulación y lo había hecho para victimizarse. “No sé si ya estaría pensando en lo que se venía encima”, dijo Alfredo Adame.

¿Cuál fue el video de Imelda Tuñón que se viralizó en redes?

La exnuera de Maribel Guardia rompió el silencio luego de un video que se viralizó en redes sociales, en el que usuarios aseguran que tenía un ataque de pánico. Tuñón aseguró haber sufrido violencia por parte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia. Imelda dijó que su ex esposo la había agredido físicamente, relató que mientras ella se arreglaba para salir Julián la hostigaba y ante la amenaza de su esposa de enviarle fotos de ella golpeada a Maribel Guardia para que supiera de los hechos que su hijo cometía en contra de ella Julián le dijó “Tú te golpeas sola” y comenzó a grabarla. En ese momento Imelda se desesperó y entró en un ataque de pánico.

Por otro lado Imelda en declaraciones para Ventaneando y Venga La Alegría dijo que ella nunca agredió de ninguna forma a su fallecido esposo Julián Figueroa, sino que él la había “chantajeado” para decir que lo había mordido.

Hasta el momento esta disputa continua ya que hay un pequeño de por medio; hijo de Imelda Tuñón y Julián Figueroa pues Maribel Guardia ha declarado que solo busca el bienestar del pequeño, nunca arrebatarlo a su madre.