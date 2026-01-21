Imelda Tuñón, exnuera de Maribel Guardia, revive el año del pleito que vivó con la actriz y que terminó rompiendo a la familia

Este 21 de enero, Imelda Tuñón volvió a colocar su nombre en el centro de la conversación pública tras compartir un extenso y emotivo mensaje en redes sociales, en el que recordó que se cumple un año desde que comenzaron los conflictos legales con su suegra, la actriz Maribel Guardia.

De acuerdo con el mensaje que colgó en Instagram, Tuñón reveló que las diferencias se originaron luego de que ella junto con su hijo trataran de salir de la casa de la actriz debido a que “ya no eran bienvenidos”, así como la custodia del menor José Julián, situación que desde entonces ha derivado en una batalla legal y que continúa hasta la fecha.

“Mañana se cumple un año de una injusticia”, escribió, señalando que desde entonces ha enfrentado una serie de situaciones legales complejas que, afirma, la separaron de su hijo.

¿Por qué es el pleito entre Maribel Guardi e Imelda Tuñón?

De acuerdo con lo expuesto por Imelda, el conflicto gira en torno a la custodia de su hijo. En su mensaje, habló de presuntas “irregularidades legales”, denuncias no ratificadas y falsedad de declaraciones, aclarando que se trata de su versión de los hechos. También señaló que, mientras la otra parte hacía declaraciones públicas, ella decidió trabajar en silencio para entender el trasfondo del caso.

Por su parte, Maribel Guardia ha mantenido una postura pública más reservada. En declaraciones previas, la actriz ha señalado que su prioridad es el bienestar de su nieto y ha reiterado que cualquier acción emprendida ha sido pensando en protegerlo.

Mientras el caso sigue su curso, el conflicto entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia continúa generando opiniones divididas. Ambas partes sostienen que actúan por el bien del menor.

¿Quién es Imelda Tuñón, nuera de Maribel Guardia?

Imelda Tuñón es actriz, cantante y creadora de contenido, conocida también por su relación con el fallecido Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian.

Tras la muerte de Figueroa en 2023, Imelda quedó al frente de su hijo José Julián, situación que con el paso del tiempo derivó en un conflicto familiar con la actriz de origen costarricense que escaló al terreno legal.

