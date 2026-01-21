Así eran los lujos en los que vivía La Nicholette, la influencer que fue privada de su libertad

El mundo digital realmente está preocupado por lo que está ocurriendo alrededor de la influencer oriunda de Sinaloa. La Nicholette se conoció en las últimas horas de manera masiva por lo ocurrido con su privación de la libertad, el cual quedó grabado por su vehículo de lujo. Ante eso, esto es lo que se sabe de su fortuna y sus videos donde presumía vida llena de viajes y abundancia.

¿En qué lujos vivía La Nicholette, influencer desaparecida?

Claramente causó asombro la manera tan clara en la que se grabó el momento en que esta joven de 25 años fue secuestrada. Y justamente entre su normalidad se sabía que le gustaba presumir su vida lujosa. En sus cuentas personales, específicamente en la de TikTok, ella documentaba sus viajes y el vehículo que grabó su rapto, era una Tesla Cybertruck.

En estos momentos se indica que ya residía en los Estados Unidos (Phoenix, Arizona) y el contenido que propagaba en sus redes tenía como origen la plataforma de Twitch. Hay evidencia de sus viajes a otros países y de sus distintos espacios con fiesta y muestras de opulencia.

Ante eso, buscaba seguir dándole fama a su nombre, pues también era conocida como La Muchacha del Salado, que era un corrido interpretado por Grupo Arriesgado. Allí se presume de una mujer que vive en los lujos, tal como toda la cultura del corrido en su nueva generación propaga.

¿A qué se dedica y de dónde venía el dinero de La Nicholette?

Los negocios de los que se tienen conocimiento indican obviamente su labor como creadora de contenido, es modelo en OnlyFans y también en Arizona se presume que tiene un emprendimiento de gorras. Y justamente ahí es donde se entiende que radica el problema y un posible móvil de su secuestro, pues se presume que apoyaba o tenía relación con El Chavo Félix y el Mayo Zambada.

Al relacionársele con figuras del tráfico de estupefacientes, se indica que probablemente le trajo consecuencias con bandos rivales en una zona como Culiacán, que tiene severos problemas de esa índole desde hace muchos años.