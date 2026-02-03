Filtran videos de Imelda Tuñón lastimándose a sí misma

El conflicto no parece terminar alrededor de la figura de Imelda Tuñón. En horas recientes se publicó un video donde el hijo de la cantante y Julián Figueroa habla mal de Maribel Guardia. Allí el niño le dice a Imelda que su abuela lo alejó de ella, sin embargo muchos hablan de manipulación del infante para dejar mal parada a Maribel. Sin embargo, ahora se filtrarían unos videos comprometedores de la madre de Julián Jr.

¿Imelda Tuñón se lastimaba a sí misma?

Una reconocida periodista de espectáculos comentó que es muy probable que unos videos comprometedores de Imelda se publicarían en próximas horas. Según este material, Tuñón se estaría lastimando a ella misma para argumentar que su esposo fallecido la maltrataba. Sin embargo, esta información recién se soltó y tiene una explicación sobre su publicación.

La filtración no sería material inventado por parte de la prensa, sino de una de las tantas investigaciones salidas de los problemas entre Maribel Guardia y la madre de Julián Jr. Según esto sería filtración de una carpeta de investigación, pues en algún momento se aseguró que la joven de 29 años tenía problemas con sustancias.

La información reportada en la mañana del 2 de febrero de 2026 aseguraba que esto sería una nueva intención de desprestigiar (o eso se entendió) a Imelda Tuñón. En medio de tantas polémicas, los ataques de unos contra otros parece que no se detendrán.

🎯 Imelda Tuñon aparece golpeada luego de revelar turbio pasado de Maribel Guardia 🚨 #ImeldaTuñon #MaribelGuardia #Espectaculos

¿Imelda Tuñón tenía problemas con las sustancias?

En parte de los conflictos por la custodia del hijo del fallecido Julián Figueroa, se argumentaba que Imelda era una persona inestable. Muchos argumentaron incluso que tenía problemas con las sustancias ilícitas o también se habló de problemas psiquiátricos. Sin embargo, la ley mexicana estableció que el niño se quedaría con su madre… después de un tiempo donde se vivió con su abuela mientras las investigaciones iniciaron.

Hoy se indicó que la patria potestad le pertenece por completo a Imelda Tuñón, mientras que parece que el conflicto más fuerte en la actualidad es el que se vive alrededor del testamento que dejó Julián Figueroa.