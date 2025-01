Esta es la enfermedad que padece Imelda Garza Tuñón y por la que Maribel Guardia teme por la seguridad de su nieto

Vaya pleito el que se ha armado entre Maribel Guardia y su nuera Imelda Garza Tuñón por la custodia del pequeño Julián, pues recientemente han salido a la luz datos personales e íntimos de ambas famosas.

Imelda Garza Tuñón aseguró que Marco Chacón, pareja de Maribel Guardia, es infiel, pero también se ha dado a conocer que la expareja de Julián Figueroa tiene problemas de salud mental.

Entre lágrimas, Imelda Tuñón le suplica a Maribel Guardia ¡no le quite a su hijo! [VIDEO] Durante la madrugada, Imelda permaneció fuera de la fiscalía donde sigue retenido su hijo, y acusó a Maribel Guardia por querer llevárselo sin su consentimiento.

¿Por qué Maribel Guardia demandó a Imelda Garza Tuñón?

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, Maribel Guardia impuso una demanda contra su nuera porque “no se hace responsable, lo abandona, se va a fiestas por días y regresa a casa ebria y posiblemente drogada”.

Mientras que Maribel Guardia dijo que “con el dolor les comunico que me he visto en el deber moral de poner una denuncia contra la madre de mi nieto, con el único afán de defender su integridad”.

¿Cuál es la enfermedad que padece Imelda Garza Tuñón? Después de la muerte de Julián Figueroa, Imelda Garza Tuñón reveló que padecía trastorno bipolar paranoide.

“Estoy más estable que antes, pero tengo trastorno bipolar paranoide, entonces tengo que tomar seis pastillas en la noche, dos pastillas en la mañana, y aun así, con ese control, de repente me da un bajón que no quiero salir tres días de mi cuarto y de repente me da para arriba y dejo de dormir cuatro días y no como”.

¿Qué es al trastorno bipolar paranoide?

De acuerdo con Mayo Clinic, el trastorno bipolar es una enfermedad mental que causa cambios del estado de ánimo extremos. Estos incluyen subidones emocionales, también conocidos como manía o hipomanía, y bajones, también conocidos como depresión.

Las crisis de cambios del estado de ánimo de depresión a manía pueden ocurrir rara vez o varias veces al año. Cada crisis dura varios días. Entre las crisis, algunas personas tienen largos períodos de estabilidad emocional. Otras pueden tener cambios del estado de ánimo con frecuencia, pasando de depresión a manía, o tener tanto depresión como manía al mismo tiempo.



¿Cuáles son los síntomas?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los principales síntomas del trastorno bipolar paranoide son:

Sin episodio maníaco



Baja concentración.

Cambios en el apetito o el peso.

Desesperanza respecto al futuro.

Ideas sobre la muerte o suicidas.

Sentimiento excesivo de culpa o baja autoestima.

Sensación de estar muy cansado o de tener poca energía..

Trastornos del sueño.

Trastorno bipolar paranoides sin llegar a un episodio maníaco.

Con episodio maníaco