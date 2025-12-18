El increíble cambio de look de la amiga de Valeria Márquez tras su asesinato

Ya pasaron siete meses del cruel asesinato de la influencer Valeria Márquez en Jalisco. Desde entonces, la investigación se mantiene abierta, mientras muchos internautas mantiene su dedo acusador apuntando a quien era su amiga, la también creadora de contenido Vivian de la Torre .

Los señalamientos en su contra pasan de ser responsable del asesinato de Valeria Márquez a querer suplantarla por lucir muy similar en cuanto a su look. Es por este último motivo que su reaparición en redes sociales ha impactado por lo cambiada que está.

¿Qué le pasó a Valeria Márquez?

Fue el 13 de mayo de 2025 cuando Valeria Márquez fue ultimada a balazos. La joven influencer tenía 23 años de edad y estaba trabajando en su salón de belleza en Zapopan cuando perdió la vida a manos de un sujeto que, por ahora, es desconocido para las autoridades.

El hecho no solo conmocionó al mundo de las redes sociales por cómo ocurrió, sino porque Valeria Márquez estaba transmitiendo un video en vivo al momento de ser atacada.

El cambio de look de Vivian de la Torre

Desde que el hecho tomó estado público, los seguidores de Valeria Márquez no han dejado de pedir justicia y que se castigue a los responsables de su muerte. En este punto, muchos internautas iniciaron una especie de campaña en la que critican con dureza a su amiga Vivian de la Torre.

Las críticas en su contra se incrementaron tanto que la creadora de contenido tuvo una breve ausencia en las plataformas digitales y ahora reapareció e impactó a todos. Es que lejos de lucir, como muchos afirmaban, similar a Valeria Márquez su nuevo look la muestra totalmente distinta.

Vivian de la Torre luce un cabello alisado, sin tantas extensiones y de un color rojizo oscuro. Todo indica que quiere dejar atrás los comentarios en donde la acusan de querer suplantar la identidad de su amiga asesinada y prefiere estar lejos de toda polémica, incluso remarcó que ya no hacía caso a quienes dicen que se parece “a no sé quién”.