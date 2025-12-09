La increíble revelación sobre el actor Héctor N que hizo su hija Daniela Parra

Daniela Parra no se guardó nada y expresó cómo se siente tras los avances legales que favorecen a su padre, Héctor N , en la causa por la cual está bajo prisión. La joven concedió una entrevista a TVNotas y lanzó una increíble revelación.

Según confesó Daniela Parra, “espera con ansias” a su padre y tiene todo planeado para ir a buscarlo el día que le den la libertad.

¿Qué dijo Daniela Parra sobre Héctor N?

“Mi papá en cuanto salga quiere comerse el mundo, quiere actuar y escribir un libro. Ambos queremos comernos el mundo, porque ya estamos un poquito cansados de todo esto y nuestra prioridad es el amparo y que él salga pronto”, detalló Daniela Parra.

Además, sobre cómo lleva todo este proceso el actor, contó que su papá está tomando terapias todas las semanas, producto de todas las cosas que han sucedido, decidió comenzar con las terapias.

En ese marco, destacó que cuando Héctor N salga en libertad, “se adaptará fácilmente a la nueva realidad. “No creo que le cueste trabajo adaptarse a esta realidad. Él es un hombre fuerte que hace lo que le gusta y va a salir pronto”, expresó Daniela Parra. La joven también dijo que su padre desea comenzar desde cero y que comprenderá si desea perdonar a su hija por la acusación.

¿Por qué está preso Héctor N?

Héctor N fue hallado culpable de corrupción de menores y abuso sexual contra su hija Alexa N.Por este hecho fue sentenciado a 12 años y 6 meses de prisión hace 5 años atrás.

Sin embargo, en los últimos días fue aceptado un recurso de amparo que presentaron los abogados del actor para modificar la sentencia ya que consideran que no hubo violaciones en el proceso.

Bajo estas circunstancias, hay posibilidades de que Héctor N salga próximamente en libertad y esa es la esperanza de su hija, Daniela Parra, que lo espera con ansias.