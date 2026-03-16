Ernesto Cázares es eliminado de Exatlón México: Así fue la emotiva despedida del primer campeón

Exatlón México esta noche vivió una de sus noches más emotivas con la eliminación de Ernesto Cázares, quien dejó el reality tras un intenso duelo. Con palabras llenas de emoción, orgullo y nostalgia, Rosique despidió al atleta recordando su importancia dentro de la historia del programa.

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El primer campeón en la historia del reality

Durante su despedida, La Máxima Autoridad reconoció que Ernesto Cázares marcó un antes y un después en el programa, al convertirse en el primer campeón en la historia de Exatlón México. Para todos los seguidores de la novena temporada y para los atletas del Equipo Azul, la salida de Ernesto generó un gran sentimiento de pérdida, pues el primer campeón de la marca destacó por su disciplina, talento y espíritu competitivo.

Rosique destacó que, a lo largo de su participación, Cázares demostró una enorme capacidad para superar sus propios límites y mantenerse como una de las figuras más recordadas del reality.

Un legado dentro de la competencia

Sin lugar a dudas, la salida de Ernesto representa un momento simbólico para el programa, ya que su nombre está profundamente ligado al nacimiento y crecimiento de Exatlón México y de todo lo que la marca ha logrado con el paso de los años.

Para Rosique, Ernesto es el “campeón emérito”, reconocimiento con el que marca el legado del atleta dentro de la historia del reality deportivo y en la motivación de nuevos atletas que buscan destacar dentro de la competencia.

Un agradecimiento lleno de emoción

Antes de salir de los circuitos, Ernesto Cázares agradeció al conductor y al programa por la oportunidad de formar parte de una experiencia que, según sus palabras, fue fundamental en su vida.

Para el atleta, Exatlón México significó una etapa importante de crecimiento personal y deportivo, dejando claro que su paso por el reality seguirá siendo parte esencial de su historia.