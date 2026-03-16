Horóscopo de HOY lunes 16 de marzo: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este lunes 16 de marzo de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 16 de marzo de 2026

Hoy, lunes 16 de marzo de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la jornada te impulsa a iniciar la semana con determinación y con deseos de avanzar en planes que venías postergando. Equilibrar acción con momentos de pausa te permitirá mantener claridad en tus decisiones y en la forma en que compartes tu tiempo con otros.

: la jornada te impulsa a iniciar la semana con determinación y con deseos de avanzar en planes que venías postergando. Equilibrar acción con momentos de pausa te permitirá mantener claridad en tus decisiones y en la forma en que compartes tu tiempo con otros. Tauro: el día favorece la estabilidad y la búsqueda de entornos que te aporten tranquilidad. Una conversación cercana puede brindarte apoyo.

el día favorece la estabilidad y la búsqueda de entornos que te aporten tranquilidad. Una conversación cercana puede brindarte apoyo. Géminis: la energía disponible estimula tu mente y te invita a intercambiar ideas que pueden abrir nuevas posibilidades. Prestar atención a tu ritmo diario te ayudará a sostener claridad frente a decisiones cruciales.

la energía disponible estimula tu mente y te invita a intercambiar ideas que pueden abrir nuevas posibilidades. Prestar atención a tu ritmo diario te ayudará a sostener claridad frente a decisiones cruciales. Cáncer : la jornada teinvita a conectar con lo que realmente te genera seguridad emocional. Una decisión tomada con serenidad puede ayudarte a mantener estabilidad tanto en tu entorno cercano como en temas prácticos.

: la jornada teinvita a conectar con lo que realmente te genera seguridad emocional. Una decisión tomada con serenidad puede ayudarte a mantener estabilidad tanto en tu entorno cercano como en temas prácticos. Leo : el día despierta entusiasmo por iniciar algo nuevo o compartir tiempo con personas que te inspiran. También podrías notar mayor confianza para avanzar en proyectos que requieren constancia.

: el día despierta entusiasmo por iniciar algo nuevo o compartir tiempo con personas que te inspiran. También podrías notar mayor confianza para avanzar en proyectos que requieren constancia. Virgo : la energía disponible sugiere prestar atención a tu equilibrio interno y evitar sobrecargas innecesarias. Ordenar prioridades puede ayudarte a recuperar calma y estabilidad.

: la energía disponible sugiere prestar atención a tu equilibrio interno y evitar sobrecargas innecesarias. Ordenar prioridades puede ayudarte a recuperar calma y estabilidad. Libra : la jornada favorece encuentros y conversaciones que fortalecen vínculos importantes. También podrías encontrar claridad para organizar mejor ciertos compromisos.

: la jornada favorece encuentros y conversaciones que fortalecen vínculos importantes. También podrías encontrar claridad para organizar mejor ciertos compromisos. Escorpio : el día impulsa a concentrarte en objetivos concretos y a mantener disciplina en lo que vienes construyendo. Una decisión prudente puede ayudarte a sostener estabilidad a largo plazo.

: el día impulsa a concentrarte en objetivos concretos y a mantener disciplina en lo que vienes construyendo. Una decisión prudente puede ayudarte a sostener estabilidad a largo plazo. Sagitario : la energía disponible despierta curiosidad y ganas de explorar nuevas ideas o proyectos. Mantener un equilibrio entre entusiasmo y responsabilidad te permitirá avanzar con mayor seguridad.

: la energía disponible despierta curiosidad y ganas de explorar nuevas ideas o proyectos. Mantener un equilibrio entre entusiasmo y responsabilidad te permitirá avanzar con mayor seguridad. Capricornio : la jornada invita a observar con mayor profundidad ciertas emociones que influyen en tus decisiones. Dedicar tiempo a la reflexión puede ayudarte a reorganizar prioridades.

: la jornada invita a observar con mayor profundidad ciertas emociones que influyen en tus decisiones. Dedicar tiempo a la reflexión puede ayudarte a reorganizar prioridades. Acuario : el día favorece el intercambio de ideas y la posibilidad de generar acuerdos con otras personas. Una actitud abierta puede ayudarte a encontrar soluciones beneficiosas para todos.

: el día favorece el intercambio de ideas y la posibilidad de generar acuerdos con otras personas. Una actitud abierta puede ayudarte a encontrar soluciones beneficiosas para todos. Piscis: la energía disponible te impulsa a enfocarte en tus metas con mayor claridad y compromiso. Cuidar tus tiempos de descanso también será clave para mantener equilibrio en los próximos días.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: