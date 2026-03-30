¿Indirecta para Karol Sevilla? Ángela Aguilar sorprende con fuerte frase: “Ladran, Sancho”

Mediante su canal de difusión, Ángela Aguilar sorprendió a sus seguidores con lo que podría tratarse de una referencia al 'hate' que recibe en redes o una indirecta. "Ladran, Sancho… señal que cabalgamos", es la frase coloquial que eligió, junto con un emoji de perro y otro de una estrella.

La polémica frase que escribió Ángela acompaña un video que ella misma grabó. Se puede ver a varios de sus perros detrás de una reja, uno de ellos tiene un ladrido muy particular que le causa risa a la cantante; otro de los perros, un pug negro, está en una camioneta con ella.

Es posible que la cita fuera una referencia inocente hacia la divertida situación. Sin embargo, no es la primera vez que ella usa una frase parecida para lo que se ha interpretado como una respuesta al 'hate' y las críticas. En junio de 2025 publicó una historia de Instagram donde se veía a sus perritos pug a bordo de un vehículo, y como fondo puso la canción "A mis enemigos", de Valentín Elizalde; "siguen ladrando los perros, señal de que voy avanzando", dice.

La cantante de regional mexicano hizo su publicación poco después de que se viralizara su polémica con Karol Sevilla, quien la semana pasada la retó indirectamente a pelear.

La "pelea" entre Ángela Aguilar y Karol Sevilla

La semana pasada se viralizó un video publicado en una página de fans de Ángela Aguilar, donde recopilaban momentos en que Karol Sevilla hizo bromas sobre ella o la criticó; en uno de los más recientes, le decía a sus fans que le dijeran a Ángela "que se agarraran a ch#$%zos".

"No está bien que te sumes al 'hate' hacia alguien más", escribió la página de fans Angelitxs Nation. Lo que nadie esperaba era que la intérprete de "Nadie se va como llegó" respondería en la sección de comentarios: "Dios la bendiga y le dé paz", publicó.

En una publicación del creador de contenido Pablo Chagra, Karol Sevilla comentó con una frase casi idéntica a la que había escrito Ángela, a manera de burla.