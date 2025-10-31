Inesperado giro en el homicidio de los colombianos B-King y DJ Regio Clown: ¿quién los mató?

El miércoles 17 de septiembre, en el municipio de Cocotitlán, Estado de México, aparecieron los restos de dos músicos colombianos conocidos en la escena como B-King y DJ Regio Clown, que habían desaparecido un día antes en la Ciudad de México (CDMX).

Ahora, las piezas del rompecabezas apuntan a la detención de un sujeto apodado “El Comandante”, señalado como coautor material del homicidio.

¿Cómo ocurrió el crimen de B-King y DJ Regio Clown?

Los artistas, Bayron Sánchez Salazar (B-King) y Jorge Luis Herrera Lemos (DJ Regio Clown), desaparecieron tras dirigirse el 16 de septiembre a una cita en la zona de Polanco, en la capital mexicana. Al día siguiente, la Fiscalía mexiquense confirmó que dos cuerpos hallados en Cocotitlán coincidían con sus perfiles.

Instagram/bking Fiscalía mexiquense informó que “El Comandante” es el presunto organizador del asesinato de B-King y DJ Regio Clown

La fiscal capitalina aclaró que aunque el hallazgo se dio en el Estado de México, los hechos previos ocurrieron en la CDMX, por lo que ambas fiscalías colaboran en la indagación.

¿Quién es “El Comandante” y por qué lo detuvieron?

La investigación del caso reveló que la llamada cita con “El Comandante” habría sido la clave para atraer a las víctimas. Según fuentes, un sujeto, identificado como Cristopher "N", fue detenido en octubre por agentes de la Fiscalía del Estado de México, señalado como el presunto organizador del crimen.

Instagram/regioclown El homicidio de B-King y DJ Regio sucedió el pasado 17 de septiembre de 2025

Chats de WhatsApp filtrados muestran que las víctimas manifestaron desconfianza antes del encuentro, pero accedieron de todos modos: “No confío en nadie, pero hay que hacer negocios”, escribió uno de ellos.

¿Cuál fue el móvil del asesinato de B-King y DJ Regio Clown?

De acuerdo con reportes de las autoridades, el homicidio estaría vinculado con la comercialización de la droga conocida como “tusi” (2C-B), una sustancia psicodélica de élite en fiestas de alto perfil.

La hipótesis es que los músicos se vieron involucrados —de forma directa o indirecta— en un conflicto criminal por distribución o adeudo relacionado con dicha droga.

En el lugar donde fueron hallados los cuerpos también apareció un narcomensaje atribuido presuntamente al grupo La Familia Michoacana, lo que refuerza la hipótesis de ajuste de cuentas entre bandas.

¿Dónde se cometió el homicidio de B-King y DJ Regio Clown y cuál es el estado de la carpeta de investigación?

Aunque el hallazgo fue en el municipio de Cocotitlán, las autoridades han señalado que el homicidio se consumó en territorio mexiquense tras la salida de los artistas de la CDMX.

La fiscal de la CDMX señaló que el vehículo en que viajaban trasladó los cuerpos al Edomex y que la investigación está en manos de la Fiscalía del Estado de México.

Hasta ahora, más de una decena de personas han sido detenidas como parte de la red que participó en el crimen, incluyendo presuntos cómplices extranjeros. La detención de “El Comandante” marca un avance importante, aunque el caso sigue abierto.