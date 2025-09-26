El desgarrador mensaje de la mamá de B King tras la muerte del músico colombiano en México

Las palabras más simples pueden ser también las más duras. Y eso se notó en el mensaje que la mamá de B King, artista urbano originario de Colombia, compartió tras su fallecimiento en México. Aquí te contamos todos los detalles de lo sucedido.

¿Qué dijo la mamá de B King tras su muerte?

En una historia de Instagram, publicó una imagen en la que aparece su hijo con una camiseta blanca, los brazos extendidos y el rostro en paz, como si abrazara la vida. Junto a esa foto, escribió: “Te amaré hasta la eternidad, vida de mi vida. Sé que Dios te tiene en sus brazos”.

Instagram/nanasc04/bkingoficial B King: así se despidió su mamá con un triste mensaje en Instagram

La publicación fue vista por decenas de personas que ya venían siguiendo el caso, y que encontraron en esas líneas un reflejo del dolor de una madre que pierde a su hijo demasiado pronto.

¿Quién era B King, el cantante colombiano hallado sin vida en México?

Bryan David Roa Rincón, conocido como B King, fue un joven artista urbano colombiano de 26 años. Su música empezaba a circular con fuerza en redes sociales y plataformas de streaming, posicionándose como una de las voces emergentes del género.

El pasado 21 de septiembre de 2025, B King y su amigo DJ Regio Clown fueron encontrados sin vida en el estado de México, de acuerdo con información oficial de la Fiscalía General del Estado. Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones.

¿Qué se sabe de la imagen que compartió la madre de B King en redes?

Lejos del ruido mediático, la madre de B King decidió despedirse de su hijo de una forma íntima y poderosa. La historia que publicó en Instagram muestra a B King al aire libre, rodeado de naturaleza, con los brazos abiertos y una gran sonrisa.

El texto que acompaña la foto no busca explicaciones, ni señalar culpables. Solo deja ver el amor profundo de una madre que atraviesa uno de los duelos más difíciles. En redes, las personas han compartido la imagen con mensajes de respeto, pidiendo no lucrar con el dolor ajeno.

¿Qué legado deja B King en la música urbana?

Aunque su carrera apenas comenzaba a despegar, quienes lo conocieron destacan su talento, su disciplina y las letras honestas de sus canciones.

En sus redes aún se pueden ver videos donde canta con entusiasmo, colaboraciones con amigos músicos y momentos personales que ahora cobran otro significado.