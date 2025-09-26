Quién es Angie Miller, la actriz que habría desaparecido misteriosamente tras la muerte de B King y DJ Regio Clown

Angie Miller es el nombre artístico de Angélica Yetsey Torrini León, modelo y creadora de contenido venezolana de 29 años que también ha incursionado en actuación y entretenimiento para adultos. Pero su nombre es tendencia debido a que se reportó su desaparición tras la muerte de B King y DJ Regio Clown.

Antes del trágico desenlace de los músicos colombianos —cuyos nombres reales son Bayron Sánchez Salazar y Jorge Luis Herrera—, Angie fue vista acompañándolos durante sus actividades en México y participó en algunos eventos relacionados con sus presentaciones.

Instagram/soyangiemiller Angie Miller desapareció después de la muerte de B King, ambos venezolanos

En redes sociales se le ve en fotografías o clips previos que la vinculan con el panorama alrededor de esos conciertos.

(Instagram @soyangiemilleroficial_) Esta fue la última publicación de Angie Miller y B King.

Aunque algunas versiones la han llamado “pareja sentimental” de B King, no hay confirmación de que haya sido algo más que una relación profesional o de cercanía artística.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Angie Miller?

La modelo fue reportada como desaparecida desde el 23 de septiembre de 2025, apenas un día después de que las autoridades confirmaran el hallazgo de los cuerpos desmembrados de B King y Regio Clown en Cocotitlán, Estado de México.

REPORTAN DESAPARECIDA a ACTRIZ VENEZOLANA; ESTÁ AUSENTE por VOLUNTAD PROPIA

Angelica Yetzey, amiga de los artistas colombianos asesinados en @Edomex

Denunciaron su desaparición en @FiscaliaCDMX

En realidad está ausente por voluntad.

La @FiscaliaEdomex indaga el asesinato. pic.twitter.com/7Cvi4z1V5l — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 26, 2025

Según la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia capitalina, la creadora de contenido fue vista por última vez en la colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez.

Los reportes también mencionan que posee características físicas y tatuajes que podrían ayudar en su localización: por ejemplo, un tatuaje de “Mía” en el pecho, un rayo detrás de la oreja, una enredadera en el brazo, una carta de corazón, tatuajes en muñeca, entre otros. Además, se le atribuye una cicatriz de cesárea como seña particular.

¿Dónde está Angie Miller?

Aunque todavía muchos se preguntan dónde está, el diario español El País reportó hace unas horas que Angie Miller fue detenida por las autoridades el mismo 23 de septiembre. Según lo publicado, la modelo venezolana permanece actualmente bajo custodia del Ministerio Público en Tlalnepantla, de acuerdo con información más reciente del Registro Nacional de Detenciones.

Hasta ahora no se han dado a conocer más detalles sobre los motivos de su detención o su posible relación con la investigación en curso.