Muere bebé de famosa influencer; así dio a conocer la noticia

La tragedia invadió la vida de esta influencer, que hace poco anunció que se encontraba embarazada. Tras un sangrado interno tuvo que ser hospitalizada y posteriormente se confirmó que el bebé que esperaba murió. Así compartió la terrible noticia, que ha sido cuestionada inclusive, por algunos de los usuarios de las redes. Este es el triste presente de Andrea Cuadros.

Ventaneando | Programa completo 13 de febrero de 2026

¿Por qué esta influencer perdió a su bebé?

La situación se tornó bastante terrible para Andrea, quien solamente anunció que esperaba a su nuevo bebé. Sin embargo tras ese detalle, no anunció cuánto llevaba de gestación y tal como ocurrió con otro de sus hijos, llevó en privacidad su proceso de embarazo. Pero ya que se confirmó el trágico final, decidió hablar con sus seguidores.

“Me hubiera encantado compartirles una noticia distinta. Había decidido mantener esto en privado, como lo hice en mi primer embarazo, porque hay momentos que uno desea vivir en silencio y con calma. Sin embargo, hoy quiero abrir mi corazón con ustedes”.

“Hoy atravesé la pérdida de lo que pudo haber sido mi segundo bebé. Ha sido un momento muy sensible, lleno de emociones, de ilusión y de aceptación. Aún estoy procesándolo y sanando poco a poco, porque las ilusiones también se sienten y también duelen”.

¿Cómo reaccionaron las redes ante la pérdida de esta influencer?

En más dentro de las historias donde anunció su pena, Andrea indicó que entiende y apoya a todas las mamás que han vivido una situación parricida. Indicó que confía en que los planes de Dios se cumplan y agradeció el apoyo de una parte de su comunidad. Sin embargo, algunos cuestionaron y criticaron que compartiera este tipo de cosas, pues le acusan de querer monetizar solamente.

Ante eso, no comentó nada más, por lo que sus fans esperan que la familia conformada por Ramy Chaaban y su hijo de dos años pueda sobrellevar de la mejor manera la pérdida del segundo bebé que esperaba esta pareja creadora de contenido.