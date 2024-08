Viral: Influencer con cáncer revela que está embarazada; le quedan pocos meses de vida

Convertirse en madre es uno de los más grandes anhelos de la mayoría de las mujeres; sin embargo, es probable que no siempre sean buenas noticias. Pero no se malentienda esto, ya que un bebé siempre será una bendición, aunque no tanto para la influencer Isabel Veloso, quien reveló que está embarazada, pero también que le quedan pocos meses de vida.

Isabel Veloso sorprendió a sus seguidores que está esperando un bebé con su marido Lucas Borbas, a pesar de que los médicos le mencionaron que le quedan pocos meses de vida a consecuencia del cáncer que padece.

Alberto quiere que su hermana mayor pague el parto de su pareja [VIDEO] Alberto pide a su hermana que pague el parto de su pareja, pues tiene los recursos. Además, lleva su CV a Rocío. ¿Conseguirá empleo en la clínica de emociones?

¿Cuándo le fue diagnosticado el cáncer? A la influencer Isabel Veloso le detectaron linfoma de Hodkin en 2011, cuando apenas tenía 15 años de edad.

Te puede interesar: Influencer denuncia filtración de video íntimo en redes y dice tener miedo

Después de que le fuera diagnosticado linfoma de Hodkin, Isabel Veloso se sometió a quimioterapias y después a un trasplante de médula ósea. No obstante, en 2023 le informaron que su cáncer había entrado en remisión.

Desafortunadamente las malas noticias regresaron tres meses después, pues el cáncer le regresó de forma agresiva. En enero pasado, a sus 18 años, los médicos le informaron que su condición era terminal y que le quedaban entre cuatro y seis meses de vida. La influencer cuenta con un tumor de 6,6 pulgadas y se ubica entre los pulmones, por lo que afecta también su corazón.

¿Cómo anunció su embarazo? A pesar de lo devastador de su diagnóstico, Isabel y Lucas encontraron una pisca de felicidad. El pasado 11 de agosto la joven anunció que está esperando un “bebé milagro”.

La noticia fue compartida en redes sociales con una tierna y emotiva sesión de fotos. En primer plano, se observa un periódico falso con la leyenda “Últimas noticias: Viene el bebé”, junto a una imagen de la ecografía y una cita del Salmo 139:16.

Te puede interesar: YosStop responde a quienes aseguran que su disculpa fue falsa (VIDEO)

“Tus ojos vieron mi embrión. Todos los días que me fueron ordenados fueron escritos en tu libro. Antes de que uno de ellos llegara a existir”, publicó y agregó “Te amo”.

¿Cómo lo tomaron las redes sociales?

El hecho no pasó desapercibido en redes sociales, donde algunos internautas la felicitaron por la feliz noticia, mientras que otros cuestionaron su decisión de tener un hijo dadas las situaciones adversas.