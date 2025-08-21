¿A cuánto asciende la fortuna de Alana Flores, influencer que derrotó a Gala Montes?

Este fin de semana se llevó a cabo uno de los eventos más llamativos dentro del entretenimiento en México que trajo consigo un combate de box amateur entre Alana Flores y Gala Montes, dos de las personalidades más importantes y polémicas que hay en el país, lo cual sirve para conocer la fortuna de la regiomontana.

Si bien Alana Flores es una mujer que ganó mucho reconocimiento en Nuevo León gracias a su creación de contenido, es una realidad que se volvió conocida a lo largo del país gracias a distintos puntos, entre los que destaca su participación en “La Velada del Año” y su relación amorosa con Sebastián Cáceres, jugador del Club América.

¿A cuánto asciende la fortuna de Alana Flores?

El hecho de ser una creadora de contenido constante en las redes sociales, así como la cantidad de proyectos que tiene fuera del apartado del streaming, hace que Alana Flores suma una importante cantidad de dinero, mismo que utiliza para seguir mejorando en cada uno de sus contenidos.

Cabe mencionar que, actualmente, Alana Flores suma más de diez millones de seguidores solamente contando sus cuentas de Instagram y TikTok, las más fuertes que tiene hoy en día. Dicha situación hace que su dinero se maneje de forma constante, lo cual ayuda a que su fortuna vaya en ascenso.

Y es que, de acuerdo con información del portal “Ukelele”, la fortuna de Alana Flores en este 2025 asciende al millón de dólares; es decir, poco menos de 20 millones de pesos al tipo de cambio actual. Tal cantidad no solo deriva de sus redes sociales, sino también de las constantes colaboraciones que tiene con prestigiosas marcas en México.

¿Cuánto dinero ganó Alana Flores tras vencer a Gala Montes?

El portal “El Futbolero” indica que, por el simple hecho de haber enfrentado y derrotado a Gala Montes, Alana Flores recibió alrededor de 200 mil dólares. Sin embargo, vale decir que esta información no está confirmada por ella o alguno de sus representantes, por lo que habrá que tomarla con cautela.