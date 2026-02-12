Samadhi Zendejas no peleara contra Alana Flores en Supernova Boxing 2026, así fue su desgarrador comunicado

Malas noticias para Alana Flores, y es que en las últimas horas del día miércoles 11 de febrero de 2026 Samadhi Zendejas subió un comunicado a través de su cuenta oficial de Instagram, donde dio a conocer que, su participación en Supernova Boxing , el cual es un evento que reúne a los streamers del momento para que se midan en una pelea de boxeo.

¿Por qué Samadhi Zendejas no peleará ante Alana Flores en Supernova 2026?

“A mi comunidad y a todas las personas que siempre me acompañan: Con el corazón abierto quiero compartirles que, aunque me estuve preparando con mucha ilusión y compromiso para participar en el próximo evento de boxeo, mi participación no podrá concretarse en esta ocasión.

Durante el proceso no se lograron alinear todos los detalles necesarios para concretar mi participación de la mejor manera para todas las partes. Me duele no poder estar ahí con ustedes, especialmente sabiendo que muchos esperaban verme, pero siempre procuro tomar decisiones de forma responsable y cuidando cada paso de mi carrera y de quienes trabajan conmigo. Gracias por su apoyo constante, por sus mensajes y por creer en mí; todo ese cariño lo llevo conmigo.

En estos momentos me enfoco en los próximos retos que vienen, donde pondré más amor, tiempo y energía. Deseo sinceramente un excelente evento a todos los involucrados y a ustedes les mando un abrazo enorme. Agradezco también a las marcas y aliados que me acompañan siempre; seguimos trabajando juntos con muchísimo entusiasmo.

Gracias por acompañarme siempre, con cariño y gratitud: Samadhi Zendejas ”.

¿Cuáles son las peleas de Supernova 2026?

Una de las peleas estelares iba a ser la de Samadhi Zendejas contra Alana Flores, sin embargo, esta contienda no se dará tras el comunicado que dio la actriz donde se baja del conflicto; y estos pleitos pactados se darán el 26 de abril en la Arena Ciudad de México.

ElAbraham vs Nando Wee

Lupita Villalobos vs Kim Shantal

Mario Bautista vs Aaron Mercury

Lonche vs Willito