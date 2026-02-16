Influencer entrevista a un Therian y esto pasó

En estos momentos existe una tendencia que está generando impacto en el espacio digital. Están surgiendo personas que se identifican como animales diversos e incluso hay reportes de veterinarios que les reciben para atenderlos. Por ello, este influencer se atrevió a entrevistar a un Therian que llegó a México. Así narró su historia.

¿Qué le contó este Therian al influencer?

Este creador de contenido comentó que contactó a un caso que se está haciendo viral, pues el hombre se identifica como Therian. El video de poco más de un minuto indica que Pablo es un ciudadano argentino, quien llegó a México para vivir una nueva vida, incluso dejando atrás a su esposa y a sus hijos.

En parte del video, el usuario @carlos_name se ve cómo graba al hombre vestido de perro dálmata (porque esa es la raza con la cual se autoidentifica). Y allí cuenta su historia, donde para liberarse, llegó a México para vivir su nueva vida. Aunque se sabe que se llama Pablo, no se dio más información… pues podría afectar la vida del hombre.

El ciudadano extranjero no vive 24/7 de esta forma, pues requiere de un trabajo para sobrevivir. Se indica que vive un tiempo (cuando va al trabajo) normal y ya en sus espacios se comporta como animal. Ante eso, las redes sociales reaccionaron de manera contundente a un tema que se volvió una tendencia.

¿Qué significa ser alguien Therian?

El caso que documentó este creador de contenido es uno de los más claros. Aunque algunas personas hicieron videos de esa índole, se manejaba bajo el formato de la comedia. Pero se están registrando casos de personas que realmente creen que son animales y se salen de una vida “moldeada” para seres humanos.

Allí las reacciones de las personas se dividen entre los que están preocupados por el tipo de trastorno que significarán actitudes de tal impacto. Mientras que otros simplemente se burlan o generan comentarios de risa ante situaciones muy particulares.