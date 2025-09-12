Invaden de odio las redes sociales de Valentina Gilabert, tras “pruebas” que exhibió Marianne Gonzaga contra ella

A un día de que Marianne Gonzaga publicara un video donde narra cómo fueron para ella los días y semanas previos al ataque que cometió contra Valentina Gilabert, las redes sociales de la modelo se llenaron de ataques e insultos hacia la modelo.

A Valentina, quien recibió 16 puñaladas a manos de Marianne Gonzaga en febrero pasado, la acusan de “hacerse la víctima” y “ser la amante” de José Saíd Becerril, su actual novio y expareja de Marianne.

¿Aintzane “N” fue la autora intelectual del ataque a Valentina? Esto dijo la víctima [VIDEO] En exclusiva para Ventaneando, Valentina Gilabert y su abogado, hablaron sobre Aintzane “N”, quien es señalada como autora intelectual del ataque a la modelo.

Invaden de odio las redes de Valentina Gilabert, tras el video con “pruebas” de Marianne Gonzaga

Este miércoles 10 de septiembre, Marianne Gonzaga subió un video a TikTok donde acusa a Valentina Gilabert de haber comenzado a salir con José Saíd Becerril cuando ellos todavía eran pareja. Gonzaga dice que Valentina le escribía con mucha frecuencia cuando estaba embarazada y que incluso pedía ser su niñera; en el video presenta supuestas pruebas de conversaciones que ambas tuvieron.

Después de esa publicación, las cuentas de Instagram y TikTok de Valentina Gilabert se han llenado de comentarios de odio, donde la acusan de estar obsesionada con Marianne, dicen que “provocó" a Marianne o incluso justifican las acciones de la influencer.

“La verdadera villana eres tú”, dice uno de los primeros comentarios que pueden verse en contra de la modelo, y que en sus publicaciones más recientes son mayoría.

En muchos comentarios insultan a Valentina y, en los más agresivos, dicen cosas como “mereces más de lo que te pasó” y “yo sí terminaría si me llegan a hacer eso”.

En las últimas horas también han aparecido algunos comentarios defendiendo a Valentina y remarcando que nada justifica la violencia. “Sus pruebas no justifican que estuvo bien lo que hizo Marianne”, escribió alguien. “Los comentarios de la gente atacando a la VíCTIMA, qué miedo esta sociedad, la verdad estamos en un capítulo de ‘Black Mirror’”, dijo otra persona.

También hay personas que ponen en duda lo dicho por Marianne Gonzaga. “Nunca mostró pruebas de que Vale y el chavo anduvieran. Casualmente tampoco mostró pruebas de que Vale quería ser su niñera”, dice un comentario.