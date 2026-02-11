Influencer tuvo que caminar entre heces para salvar su vida

Cuando uno arma sus vacaciones hacia una isla, evidentemente no se espera que una experiencia como la que vivió el influencer ocurra. Lamentablemente para Fede Salas y sus acompañantes, una ola destruyó las instalaciones de su hotel en Barú. Por ello tuvieron que salir de emergencia y caminar varias cuadras por aguas contaminadas con heces y orines humanos.

Ernesto Laguardia celebra 50 años de trayectoria y revela el secreto detrás de su éxito: “Me llena de orgullo”

¿Qué le pasó al influencer para terminar caminando entre heces?

Este relato se está volviendo bastante mencionado en las redes sociales, pues incluso los comentarios en redes se fueron en contra del sitio a donde estos visitantes llegaron. Sin embargo, el creador de contenido detalló cómo sus vacaciones terminaron en huída para evitar complicaciones fatídicas.

En el video que no dura más de dos minutos, se relata cómo las autoridades informan que deben evacuar, una ola gigante destroza la entrada del hotel donde se alojaban y que deben salir ya. Incluso mencionan que los propios habitantes de la zona estaban nerviosos. Sin embargo, el escape fue sumamente desagradable.

Fede, su novia y sus acompañantes caminaron varios minutos en medio de aguas contaminadas, pues el temporal trajo consigo complicaciones y justo donde pasaron era el sitio donde los lugares sacan el contenido de las letrinas. Ante eso, su final de viaje se convirtió en algo sumamente desagradable.

¿Qué dijeron las redes de lo ocurrido con este influencer?

Lo curioso de todo esto, es que la experiencia parece que no era única, en cuanto a lo insalubre que se ha vuelto esa zona de Colombia. Varios comentarios argumentaron que aunque en un momento lució como un sitio atractivo, le ha hecho falta inversión y que en general no hay mucha higiene de parte de los que ofrecen servicio en dicha zona costera del país cafetero.

Sin embargo, en parte del discurso del pequeño TikTok, el influencer grabó cómo hablaban con un taxista/transportista que los movió de la zona, y dijo que esto fue algo totalmente inesperado. El poblador dijo que en febrero nunca llueve y que les tocó mala suerte.