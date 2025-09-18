Influencer cuenta su experiencia al recrear carne vegana para la actriz Bárbara Mori

La actriz Bárbara Mori se ha dado a conocer por su belleza y talento al momento de interpretar personajes, permitiendo que su nombre sea reconocido en múltiples filmes. En un proyecto que tuvo que hacer, tenía la necesidad de consumir una pieza de carne, algo complicado para ella considerando que es vegana.

Es así que una influencer y chef vegana, tuvo la intensa labor de recrear carne vegana. Experiencia que decidió compartir en sus redes sociales; a continuación, te revelamos todo lo que contó al respecto.

¿Cómo fue su experiencia con Bárbara Mori?

La chef e influencer se llama Ale Arce, su cuenta de Instagram es @organikalee, quien en sus redes se ha encargado de compartir todo tipo de recetas veganas, ofreciendo a los usuarios una gran variedad de sabores y platillos.

En su experiencia, explica que tuvo que recrear una carne vegana para el filme de Mistura (2024), manteniendo un aspecto jugoso e idéntico al de un filete. Esto se debe a que la actriz Bárbara Mori es vegana. Aunque fue un reto, logró crear un platillo que engañaría a cualquiera.

Para obtener un resultado fiel, trituro legumbres, gramos y seitán. Al tener las piezas listas, viajó al set de grabación para cocinar el platillo, obteniendo una textura jugosa y llena de sabor.

Incluso, comparte un video donde un integrante del staff le pregunta a la chef si cuenta con su propio restaurante, puesto que a la artista le gustaría poder conocerlo. En caso de no tenerlo, le pidió que le diera recomendaciones de lugares para comer platillos veganos. Algo que a la creadora de contenido le creó mucha alegría y satisfacción.

¿Desde cuándo Bárbara Mori es vegana?

Es muy reciente la noticia de que la actriz Bárbara Mori cambió su estilo de alimentación al ser vegana. Dentro de la información, más reciente, se puede ver que todo empezó aproximadamente en el 2023, cuando la reconocida artista fue captada acudiendo a un restaurante vegano en Perú. Sin embargo, no se cuenta con la fecha exacta en que cambió su dieta diaria.

Es impresionante la creatividad de la influencer, al tomar legumbres para lograr recrear una carne vegana, obteniendo una supuesta pieza de carne con una apariencia increíble. Dinos, ¿te imaginabas que era posible lograrlo?