Influencer se equivocó de filtro, los usuarios no la conocieron y perdió 100 mil seguidores

Las redes sociales es un mundo donde la apariencia juega un rol importante y no se deja pasar ningún error. Una streamer china se ha vuelto tendencia luego de que le fallara el filtro de belleza que utiliza en las grabaciones.

Como era de esperarse el video se volvió viral rápidamente y desató un gran debate en las redes sociales sobre temas como la autenticidad, estándares de belleza y el uso de herramientas digitales.

Tras este incidente es que se difundió que la influencer había perdido seguidores pero esto no ha sido confirmado. El debate está en cómo alteran los filtros de belleza a la persona y confunden a los demás.

¿Qué ocurrió en el video viral de la influencer?

Tal como se puede ver en los clips que circulan en las redes sociales, la influencer cuya identidad no ha trascendido, se encontraba grabando contenido cuando pasó lo inimaginable. Este error la dejó muy expuesta ante la mirada crítica.

A Chinese female streamer reportedly lost 140,000 followers after the beauty filter she was using suddenly malfunctioned during a live stream and revealed her real face 😶 pic.twitter.com/AvlC8fC2JG — Clown World ™ 🤡 (@ClownWorld) February 16, 2026

Se puede ver a la joven arreglándose frente a la cámara y de pronto el filtro de embellecimiento que utiliza se desactiva por unos segundos por lo que deja ver su rostro real que es más maduro y de tono cálido. Luego el efecto vuelve a activarse y muestra una versión con rasgos más pequeños, piel más pálida y facciones simétricas.

El New York Post difundió que la streamer habría perdido alrededor de140 mil seguidores tras la supuesta revelación. No obstante, esta cifra no ha sido verificada de manera independiente. Ante lo sucedido los usuarios se han pronunciado de manera diversa ya que algunos la defendieron mientras que otros cuestionaron la presión que existe por cumplir con estándares de belleza.

No hay más información al respecto, pero las redes sociales siguen discutiendo sobre sus posturas de estar o no a favor del abuso de los filtros en las redes sociales.

