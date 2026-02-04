Influencer de 58 años impacta con su apariencia de 18 años: esta es su fórmula

Las redes sociales nunca dejarán de sorprendernos y es que a diario existen publicaciones que dejan a más de uno con la boca abierta. Un ejemplo de ello es el impacto que ha logrado el influencer Edson Brandao quien a sus 58 años de edad goza de una notable juventud.

¡Amor sin reglas! Lis Vega revela detalles de su apasionado romance con Ryan Hoffman

La “fórmula secreta” del creador de contenido es compartida a diario en las plataformas digitales por lo que está sumando seguidores y visualizaciones. Brandao afirma que no se ha sometido a cirugías estéticas y centra su juventud en los hábitos que ha adoptado.

¿Quién es Edson Brandao?

Edson Brandao es un influencer de origen brasileño que se ha vuelto todo un furor en las plataformas digitales y ya suma más de 700 mil seguidores. En su perfil de Instagram comparte fotografías y videos en los que verdaderamente impacta por su joven apariencia.

Sin embargo, no se trata de una cuestión de estilo o los looks que ostenta, sino que su cuerpo y rostro no demuestran los 58 años que afirma tener. “Lo que tengo es constancia. Cualquiera puede hacerlo”, ha remarcado en reiteradas oportunidades al afirmar que no posee intervenciones quirúrgicas.

¿Cuál es el secreto de Edson Brandao?

Según ha descrito en sus redes sociales, Edson Brandao ha logrado hallar la “fórmula de la juventud” cuando cumplió 40 años ya que se dio cuenta de que “el envejecimiento no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Se construye con los hábitos diarios”.

“Sabía que si no empezaba a cuidarme, lo sentiría más adelante”, indicó en uno de los videos publicados. Desde entonces, el influencer dice seguir una estricta rutina que incluye ir al gimnasio a diario en donde realiza entrenamientos de cardio y fuerza.

Esta combinación, indica, le permiten mantener el corazón sano, la mente ágil y gozar de energía. Edson Brandao remarca que “no se trata de ser extremo. Se trata de ser constante” y añade que en torno a la alimentación evita el pan blanco, las frituras, los cereales azucarados, el chocolate, los dulces, el queso procesado, la comida rápida, los snacks ultraprocesados y las bebidas azucaradas.

El influencer brasileño sentencia: “olvídate del bótox, yo como fruta”. De esta manera, revela cuáles son los pilares que en estos 18 años le han permitido cambiar su vida y lucir tan joven que nadie cree cuando les dice su verdadera edad.