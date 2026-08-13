Influencer es atacada por chinches y terminó con marcas en todo el cuerpo: VIDEO

En la actualidad existen decenas de personas que viajan y blogean de lo mismo en internet, pero la mala suerte cayó sobre esta influencer. Hannah Stephenson de 31 años tiene una cuenta de TikTok y un sitio web en el que narra todo sobre sus viajes, pero ahora tuvo que compartir cómo sus días tuvieron un vuelco total al recibir un ataque espeluznante de chinches. He aquí las imágenes.

Ventaneando | Programa completo 13 de agosto de 2026

¿Cómo sucedió el ataque de chinches contra esta influencer?

Según las declaraciones de la estrella de internet para la revista People, ella viajó a Cambridge y se alojó en el Travelodge de dicho sitio. Se fue a dormir con toda la normalidad del mundo y cuando amaneció estaba impregnada de decenas de chinches que ya habían marcado su cuerpo de manera evidente, con rastros incluso de sangre.

Ante eso, evidentemente llamó a los encargados del hotel y tuvo que atenderse, pues el daño fue importante hacia su cuerpo. Indicó que la picazón no la dejó dormir por varios días y tuvo un ataque de ansiedad. También compartió que fue a una boda con las evidentes marcas y quedó sorprendida de que eso le sucediera en el hotel de Reino Unido.

La cadena hotelera realizó una investigación para saber por qué ocurrió eso y como compensación de una experiencia tan desafortunada, le brindaron casi 2700 dólares. En ese sentido, ellos indicaron que el hotel sigue protocolos para prevenir dichas situaciones y que no había relación de malas condiciones por higiene en el incidente.

¿Por qué esta influencer fue atacada por chinches?

Según sitios especializados como la British Pest Control Association, se indica que es normal que las chinches se propaguen en lugares turísticos, pues son fáciles de pegarse en maletas, prendas de ropa y artículos personales. Además, en tiempo de calor suelen habitar en mayores cantidades. Por eso, se indica que no hay relación con condiciones insalubres del hotel u otros sitios, pero lamentablemente le tocó la mala suerte a esta influencer británica.