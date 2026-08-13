¿Qué es el mise en place? La Chef Zahie explica su importancia en una cocina como la MasterChef 24/7

En una cocina profesional, la organización es clave para que cada preparación pueda realizarse de manera eficiente. Por ello, los chefs utilizan un término de origen francés que hace referencia a uno de los pasos fundamentales antes de comenzar a cocinar: el mise en place. Los seguidores de MasterChef 24/7 han escuchado sobre esta expresión en muchas ocasiones, y para conocer más la Chef Zahie Téllez explica qué es y su importancia en la gastronomía.

MasterChef 24/7: ¿Qué es el mise en place?, la Chef Zahie lo explica

La Chef Zahie compartió un video en sus redes sociales en el que explica que este concepto consiste, básicamente, en tener lista y organizada la preparación necesaria para comenzar a elaborar una receta. De esta manera, se evitan interrupciones y se aprovecha mejor el tiempo en la cocina, algo especialmente importante en un espacio como el de MasterChef 24/7, donde los participantes deben trabajar bajo presión.

El mise en place es un término francés que puede entenderse como la preparación y organización previa de los ingredientes y elementos que se utilizarán durante una receta. De acuerdo con la jueza de MasterChef México 2026, la idea es tener los ingredientes previamente pesados, medidos y organizados para que, al momento de cocinar, todo esté listo y no sea necesario detenerse a buscar cada elemento.

Por ejemplo, si se va a preparar una receta con zanahorias, leche, mantequilla y carne, lo ideal es tener todos estos ingredientes previamente seleccionados y preparados antes de comenzar con la elaboración.

¿Por qué es importante el mise en place en una cocina como la de MasterChef 24/7?

La principal función del mise en place es hacer más eficiente el proceso de cocinar. Al tener todos los ingredientes preparados y ordenados, se reduce el tiempo que se pierde buscando productos, pesando cantidades o realizando tareas que pudieron hacerse previamente.

"Para tener una vida más sencilla en la cocina y podamos hacer unos procesos que sean eficientes", explica la Chef Zahie al hablar de la importancia de esta práctica.

Además, contar con una buena organización permite concentrarse en los pasos de la receta y disminuir la posibilidad de olvidar algún ingrediente o equivocarse con las cantidades.

La principal función del mise en place es hacer más eficiente el proceso de cocinar.|Canva

Antes de comenzar una preparación, este paso puede incluir acciones como lavar, cortar, pelar, pesar o medir los ingredientes, dependiendo de lo que requiera cada receta. Una vez que todo está listo, los ingredientes pueden colocarse de manera ordenada y accesible para utilizarlos conforme avance la preparación.

En una cocina como la de MasterChef 24/7, donde los cocineros tienen que demostrar sus habilidades y administrar correctamente sus tiempos, aplicar el mise en place puede marcar una diferencia importante al momento de elaborar un platillo. Así que la próxima vez que escuches a uno de los Chefs o "Maestros del fuego" hablar de mise en place, recuerda que no se trata de una receta o un ingrediente, sino de la preparación previa y organización de todo lo necesario para cocinar de manera más ordenada y eficiente.