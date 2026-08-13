Survivor México La Reliquia en Llamas EN VIVO | ver GRATIS en línea la transmisión del jueves de eliminación 13 de Agosto 2026, a través de TV Azteca UNO; resultado online en directo

¡Llegamos al gran día! Hoy, 13 de agosto del 2026, no es un día cualquiera para Survivor México La Reliquia en Llamas, ya que se avecina un momento crucial de eliminación, día decisivo para los sobrevivientes, ya que alguno de ellos tendrá que despedirse definitivamente de la isla y del jugoso premio. Para que no te pierdas de todos los detalles, te daremos el minuto a minuto de lo que pasa en la trasmisión en vivo.

¿Quién fue la eliminada de Survivor México?

Aunque gran parte de los eliminados han sido varones, solamente una mujer ha sido eliminada de Survivor México La Reliquia en Llamas, y se trata de Viviann Baeza, quien tuvo que dejar la isla en la transmisión del domingo 9 de agosto, al enfrentarse en un juego de extinción contra Abel.

Los demás eliminados se tratan de Bobby Larios, Erick y Rey Grupero, quienes han tenido que dejar el reality, perdiendo la oportunidad de llevarse el premio a su casa. Hoy, 13 de agosto, ¿Quién será el siguiente en despedirse?