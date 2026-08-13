Jorge D’Alessio presume a su nueva novia; la atacan en redes por el divorcio del cantante

Pese a que la pareja confirmó su separación en abril pasado, muchas personas se han cuestionado el por qué de dicha decisión. Incluso algunos internautas han señalado directamente a la nueva pareja de Jorge D'Alessio. Sin embargo, la ex esposa salió a aclarar todo sobre lo que está ocurriendo en la vida amorosa del músico de Matute.

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¿Por qué atacan a la nueva novia de Jorge D'Alessio?

A lo largo de estas semanas, mucho se habló de lo ocurrido en la vida de pareja del músico y su nueva faceta donde la soltería no le hizo compañía. Y es que desde aquellos días donde se anunciaba la separación de Marichelo, se indicó que había una mujer que generó la separación de ambos personajes de la farándula.

Ante eso, estas horas fueron cruciales para aclarar todo lo relacionado a dicha ruptura y nueva relación que ya presume sin reparos el artista. Justamente fueron unas historias de Instagram donde el hijo de la Leona Dormida presumió una foto donde aseguraba que no le estaba haciendo daño a nadie, que estaba enamorado y que su familia estaba al tanto de todo.

Y momentos después, la propia Marichelo compartió un mensaje en las historias de Instagram para asegurar que lo dicho por Jorge D’Alessio es correcto. La nueva pareja no fue causante del divorcio y ella y sus hijos le apoyan en la nueva etapa en la que se encuentra. Con ello, se acabó todo indicio de culpabilidad contra la novia, que fue atacada severamente por muchos usuarios en la red.

¿Quién es la nueva pareja de Jorge D’Alessio?

Hace unos meses se filtró un video donde Jorge D’Alessio estaba con su hermano, disfrutando una reunión donde veían el América vs Pumas, sitio en el que precisamente grabaron a una acompañante del músico. Sin embargo, ese video no era el más claro ni contundente para posteriormente olvidarse de dicha pieza audiovisual. Y ahora, el músico ha decidido guardar distancia en ese sentido y no ha compartido identidad ni imágenes de su actual enamorada.