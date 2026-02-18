Influencer sufre violento accidente de auto: VIDEO

Arriesgar la vida es algo que en internet se ha vuelto un deporte. Sin embargo, en esta oportunidad inclusive está apoyado por una de las instancias más importantes de automovilismo en el mundo. Así se vivió el duro accidente que esta influencer tuvo, esto en una carrera de creadores de contenido. Su impacto en la valla protectora trascendió en redes sociales por lo fuerte de las imágenes.

¿Por qué esta influencer se estrelló contra la pared a toda velocidad?

La polémica se hizo presente desde el primer instante de esta iniciativa realizada por la propia Fórmula E. Esta es la división que se encuentra debajo solamente de la F1, donde compiten algunos grandes pilotos que ya no encontraron cabida en la máxima categoría. Sin embargo, hace poco quisieron poner a correr a los influencers.

Esta es una postura de marketing con la que buscan atraer más personas a las carreras de monoplazas que alcanzan hasta los 300 kilómetros por hora. Ante dicha situación, se dio el accidente de Izzy Hammond, quien fue la creadora de contenido que vivió un momento bastante crítico en la pista de Arabia Saudita.

Ella se encontraba compitiendo en un duelo de dos equipos y en un momento determinado de la carrera, Izzy no pudo dar el volantazo para tomar una curva y se fue directo contra la pared. Esto provocó que su carro quedara bastante dañado. Aunque hubo mucha tensión por la salud de la influencer, ella indicó de manera inmediata que se encontraba bien.

¿Qué dijeron las redes sociales respecto del accidente de esta influencer?

Muchas personas han puesto el dedo en el renglón para hablar de lo imprudente que puede ser prestarle carros eléctricos que corren a toda velocidad a un grupo de personas famosas de internet. Juca (youtuber mexicano) también tuvo un percance, aunque bastante menos dramático que el de Hammond.

Esto dijo la joven tras vivir una experiencia bastante fuerte: “Estoy bien. Lo primero que pensé cuando me senté en esa pared fue: ¿Dios mío, todo el mundo está mirando. Mi padre está mirando. Va a llorar o algo así. ¿Alguien puede decirle que estoy bien?”.