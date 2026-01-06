Influencer sacó un arma de juguete en monumento histórico y es detenido por la policía

Una velada que parecía ser una oportunidad de excelencia para que este influencer tuviera una buena cantidad de visualizaciones en su transmisión de Twitch, se convirtió en un arresto por exhibir un arma de juguete en las inmediaciones del Big Ben y el Parlamento inglés. Así se vivió en vivo el arresto de Krimoe Klips, lo que le generó serias críticas de parte de los internautas.

¿Cómo se dio el arresto de este influencer Krimoe Klips?

El conocido streamer se encontraba en la zona cercana a los dos sitios ya mencionados en Reino Unido. Se informa que estaba con otros colegas suyos que habían ido a transmitir en vivo a esa zona en medio de la noche. Sin embargo, a mitad de la transmisión, el propio creador de contenido sacó un arma de juguete para jugar con ella frente a la cámara.

Dado que se encontraban prácticamente en plena calle, parece que algunos transeúntes se dieron cuenta de lo que acontecía con un grupo de jóvenes, quienes fueron acusados con las autoridades. Al momento de ser arrestados, se ve cómo les rodean unas cuantas patrullas, mismas que llegan directo con Krimoe para esposarle entre dos oficiales.

Al momento se ve cómo todos los involucrados en el stream se preocuparon por lo que ocurría, pues se les borró la sonrisa y estaban atentos a las indicaciones de los policías. El reporte oficial indica que fueron arrestados el streamer y otros 11 jóvenes que estaban en el sitio.

¿Habrá consecuencias penales contra el influencer Krimoe Klips?

Según los reportes locales, los cargos por los que se les acusó fue sospecha por posesión de arma en un lugar público. Y es que la seguridad en dicha zona de Inglaterra no es un tema que se tome a la ligera, pues el atentado en 2017 que dejó personas muertas y otras tantas heridas, dejó una llaga abierta en el pueblo británico. Por ello, la vigilancia es total las 24 horas.

Se indica que el twitchero y el resto de personas arrestadas salieron bajo fianza y a la espera de una investigación que los libere de toda culpa en el ámbito legal.