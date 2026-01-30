Influencer “La Nicholette” manda mensaje luego de estar desaparecida unos días

La tarde del pasado 20 de enero, la influencer Nicole Pardo Molina, conocida en las redes sociales como ‘ La Nicholette ’, fue tendencia a nivel nacional, información que salió a la luz, luego de que se filtró un video en donde estaba siendo privada de su libertad en Culiacán, Sinaloa.

Tras casi cuatro días completos sin tener noticias de la joven influencer, las autoridades confirmaron que había sido localizada con vida, aunque en ese momento no dieron más explicaciones sobre el caso que involucra a ‘La Nicholette’.

‘La Nicholette’ reapareció en redes sociales

La primera aparición de la joven, después de estar varios días desaparecida fue en una iglesia de Culiacán, donde agradeció por todo el apoyo que recibió durante el tiempo que estuvo desaparecida. En medio de la ceremonia religiosa, ‘La Nicholette’ subió al altar para dar un mensaje.

Gracias a todos por tenerme en sus oraciones, por cada veladora que me prendieron, gracias por nunca perder la fe

Tiempo después, la influencer apareció en un video que ha comenzado a circular en diferentes redes sociales, donde afirma que no es ninguna ‘santa’, ya que ha hecho algunas cosas ilícitas.

¿Quién es ‘La Nicholette’?

La joven es una influencer de las redes sociales, con perfiles en varias plataformas digitales como Instagram, TikTok, OnlyFans, Twitch, YouTube y Snapchat, donde comparte parte de su vida diaria, su carrera de modelo y su faceta de empresaria.

Sin embargo, las plataformas en donde cuenta con un mayor número de seguidores son TikTok, donde tiene más de 111 mil fans, mientras que en Instagram ha logrado llegar a los 163 mil. Otro punto a destacar, es que los perfiles están activos, aunque desde hace meses no tienen publicaciones, solo algunas historias que salen de forma ocasional.

La joven se volvió famosa en 2023, cuando Grupo Arriesgado lanzó una canción que se asegura hablaba de su vida.

