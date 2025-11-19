Ella es la influencer vende fotos exclusivas para salvar su refugio de animales

En el mundo de las redes sociales, se ha dado a conocer una famosa influencer, quien vende fotos exclusivas con una finalidad, buscando que con el dinero que logre recaudar pueda salvar su refugio de animales, lugar en el que cuida a varios canes que han sido víctimas del maltrato.

Aunque han sido acciones que le han provocado fuertes críticas, eso no la detiene, ya que es una forma de poder seguir rescatando a otros animales y poder darles todo el cuidado que requieran. Te contaremos más sobre su vida y de quién se trata.

¿Quién es Samia Klimos?

Samia Klimos, además de ser una querida influencer, es una activista, quien se destaca por ser la fundadora de la Fundación Toby, donde resguarda a todo tipo de canes, quienes han sido víctimas de la crueldad del ser humano, desde ejemplares que han sido abandonados, hasta otros que los llegaron a pelear.

Cada uno de ellos ha tenido que recibir un tratamiento psicológico, para después ser colocados con los demás canes y buscarles un hogar que los proteja y ame. Sin embargo, el refugio de animales requiere de mucho mantenimiento, alimento y trabajo humano para poder existir.

Es así que Samia decidió vender fotos exclusivas. En una entrevista con TVNotas, la creadora de contenido explica que empezó a vender las imágenes en una fotografía, permitiéndole subsistir por varios años.

En un inicio, posar era algo que le generaba mucha pena y que le generó discusiones con su mamá, quien al final tuvo que entender que era la mejor forma de subsistir en caso de que no hubiera donaciones. No obstante, los gastos en alimento, servicios médicos, el pago a sus colaboradores y la renta, parece que nunca son suficientes.

¿Cómo podemos ayudar en el refugio?

Como ya lo mencionamos, aunque ella sigue vendiendo sus fotos exclusivas, constantemente en sus redes sociales solicita la ayuda del público, ya sea para hacer el pago de los veterinarios, renta o de los alimentos.

Si deseas ayudarla, la influencer Sami Klimos comparte sus cuentas bancarias, donde los usuarios pueden donar la cantidad que deseen, siendo un apoyo económico con el que lograrán salvar su refugio de animales, permitiendo que los canes y animales de granja que habitan en el lugar sigan a salvo