4 diseños de uñas minimalistas en color rosa para lucir el Día de las Madres 2026

Las celebraciones por el Día de las Madres 2026 están por comenzar: las familias se reúnen, los restaurantes se llenan y se entregan los regalos. También, esta fecha es buen momento para pasar una tarde de relajación y cuidado personal, ya sea haciendo un spa en casa o visitando el salón de belleza para hacer hermosos diseños de uñas minimalistas que combinan con cualquier look y quedan radiantes en color rosa.

Día de las Madres 2026: los mejores diseños de uñas minimalistas que se ven hermosos en color rosa

Cortas con efecto ombré. El manicure tipo ombré es ideal para las que prefieren un estilo discreto, pero sin que llegue a verse aburrido. Se trata de modelos que fusionan en color rosa con el blanco de una forma muy sutil, lo que pule al instante el look y suaviza las manos.

4 diseños de uñas que son minimalistas y quedan bien para el Día de las Madres 2026|Pinterest

Punta almendrada con base rosa sólida y una flor minimalista. En el 10 de mayo, las flores no pueden faltar y son uno de los detalles que siempre sacan una sonrisa diseños de uñas minimalistas con un toque de color extra al trazar pequeños petalos en cada dedo. Las opciones van desde los tulipanes hasta los alcatraces.

4 diseños de uñas que son minimalistas y quedan bien para el Día de las Madres 2026|Pinterest

Diseños de uñas rosas con la técnica de mármol. Para las que buscan algo más atrevido sin que llegue a saturar la imagen, está el manicure con efecto marmoleado que se ve divino para ir a comer o para una noche de teatro. Como su nombre lo dice, estos diseños de uñas para el Día de las Madres 2026 están inspirados en el mármol y constan de una base rosa clara con toques blancos irregulares.

4 diseños de uñas que son minimalistas y quedan bien para el Día de las Madres 2026|Pinterest

Manicure francés clásico con hojuelas de oro. Si prefieres irte por lo seguro, el manicure francés nunca falla y es uno de los mejores estilos para mujeres elegantes. Solo que para que no parezca anticuado ni mucho menos, está la opción de ponerle brillo con aplicaciones de hojuelas doradas tipo oro, lo que las elevará para que luzcas increíbles durante todos los festejos para mamás.