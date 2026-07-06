Continúa la tragedia: La ex Miss World Venezuela que había perdido a su hijo confirma la pérdida de su madre

Los terremotos que golpearon Venezuela el pasado 24 de junio continúan cobrando un alto costo humano. Las historias y las pérdidas continúan afectando a Venezuela y al mundo. Una vez más, Irene Ferreira, la Miss World Venezuela 1994, vuelve a estar de luto tras la pérdida de otro familiar. Primero se había revelado que ella había perdido a su hijo, y ahora, Cinthia, hija que le sobrevive a la exreina de belleza, emite un emotivo mensaje confirmando que Irene también perdió a su madre en los terremotos.

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¿Qué pasó con la familia de Irene Ferreira?

La tragedia alcanzó directamente a la familia de la ex Miss World Venezuela. De acuerdo con la información que han difundido los familiares de la modelo, el hijo de Irene Ferreira y la madre de la exmodelo fallecieron tras los fuertes sismos que afectaron diversas zonas del país.

Por favor hagan RT urgente. Andrés Krauter (16 años), hijo de Irene Ferreira, Miss World Venezuela 1994, desapareció en el Edificio Palafito del Mar en Caraballeda frente al Sheraton. Se necesita maquinaria pesada y no han llevado ayuda hasta allá. Vean foto y vídeo anexo. Ayuda pic.twitter.com/O923Rsm2hq — Cucalina Robollo (@cuquirobollo_24) June 28, 2026

Las pérdidas se suman a las cientos de víctimas fatales que han dejado los terremotos que se sufrieron en aquel país, los cuales ya son considerados los desastres naturales más graves que ha enfrentado Venezuela en los últimos años.

¿Quién es Irene Ferreira?

Irene Ferreira alcanzó gran reconocimiento al convertirse en Miss World Venezuela 1994. Ella representó a todo su país con orgullo durante uno de los certámenes de belleza más importantes del mundo. Ella continuó participando en diferentes concursos internacionales para después convertirse en una figura conocida dentro del espectáculo venezolano, por lo que la noticia de la tragedia familiar por la que atraviesa generó numerosas muestras de solidaridad por parte de sus seguidores y de otras personalidades del entretenimiento.

Venezuela continúa de luto tras los terremotos

Reponerse tras un terremoto no es fácil, y con el paso de los días siguen apareciendo historias que reflejan la magnitud de la tragedia. El caso de Irene Ferreira se suma a la larga lista de historias que han estremecido a Venezuela y al mundo, lo que nos recuerda que detrás de cada cifra hay familias que se siguen enfrentando pérdidas irreparables, a las que les espera un largo proceso de duelo.