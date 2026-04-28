Irina Baeva rompe el silencio y acusa a Gabriel Soto de violencia psicológica

A mediados de 2024 el mundo del espectáculo mexicano se vio sorprendido al conocer la separación de Irina Baeva y Gabriel Soto. Los actores formaban una de las parejas más admiradas del ambiente y, tras rumores de crisis y la postergación de su boda, llegó la ruptura.

Ahora, a casi dos años del fin de su vínculo sentimental, la actriz rompió el silencio y acusó a Gabriel Soto de violencia psicológica. Además, Irina Baeva hizo alusión a supuestas infidelidades por parte del actor.

¿Gabriel Soto le fue infiel a Irina Baeva?

En recientes declaraciones periodísticas, Irina Baeva decidió romper el silencio en relación a su separación de Gabriel Soto. La actriz fue directa al precisar que el fin de su historia de amor se debió, principalmente, a que él la engañó.

“La única razón por la cual terminó son las infidelidades”, sentenció Irina Baeva y reveló que le encontró mensajes en su teléfono celulares que fueron comprometedores por lo que “mi mente se tronó y dije 'es hasta aquí'”.

¿Irina Baeva sufrió violencia psicológica?

En otro de los pasajes de sus declaraciones periodísticas, Irina Baeva dejó sobre la mesa otro de los factores que influyeron en la separación con Gabriel Soto. La famosa remarcó que el trato de él para con ella fue “muy irrespetuoso y verbal”.

De esta manera, la actriz denunció haber sufrido violencia psicológica de parte de Gabriel Soto por lo que esta historia ha sumado un nuevo y polémico capítulo. Por ahora, el actor mexicano no se ha expresado al respecto, aunque en las redes sociales hablan de karma y recuerdan que su relación comenzó, presuntamente, tras la infidelidad de Soto a Geraldine Bazán.