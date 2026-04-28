Caso Carolina Flores: esto se sabe sobre la asesinada de la reina de belleza

El caso de Carolina Flores sigue causando consternación y la principal sospechosa del asesinato es su suegra. Desde la Fiscalía General de la República han solicitado a la Interpol que emita una ficha roja para Erika María Guadalupe Herrera, la presunta asesina.

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La petición también fue enviada a la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales para que puedan localizar a la mujer que sería la responsable del crimen y se encontraría fuera del territorio mexicano.

El homicidio ocurrido el pasado 15 de abril habría sido cometido por la mujer de 63 años. El jueves 23 la Fiscalía General de Justicia pudo obtener la orden de aprehensión en su contra por el presunto feminicidio de su nuera.

¿Qué adelantos hay sobre el caso?

El miércoles 15 de abril, Erika Herrera habría disparado en contra de Carolina Flores en al menos 12 ocasiones mientras estaba en el interior de la casa que la exreina de belleza compartía con su marido en la Ciudad de México.

Tras haber cometido el homicidio la mujer habría huido del lugar y su hijo no impidió la fuga. Desde ese momento es que nadie sabe dónde se encuentra. Se desconoce el móvil del crimen.

Ha trascendido un video en el que se ve el momento del crimen. Allí se puede escuchar a Erika que le responde al cuestionamiento de su hijo: “Nada, que me hizo enojar, solamente […] Tu familia es mía. Tú eres mío y ella te robó”.

“Q HICISTE MAMÁ!?”

Es la forma en q la exreina de belleza, Carolina Flores, fue atacada a tiros por su suegra Erika Herrera.

Ahí la mató.

Su hijo Alejandro, le reclamó, pero la dejó huir del depa d Polanco.

Hasta el otro día, fue a @FiscaliaCDMX a denunciar.



El caso #c4EnAlerta pic.twitter.com/i6dG2HKTGz — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 22, 2026

La madre de la víctima dijo que su hija con su pareja vivieron en casa de Herrera, en Ensenada, Baja California, hasta diciembre de 2025. Luego decidieron mudarse debido a que había problemas entre Carolina y su suegra.

Estos conflictos parecieron normales por lo que no despertaron una alerta. Una amiga de Carolina dijo que con su suegra nunca hubo una buena relación. “Fue lo que me comentó, que su suegra no la quería y que siempre la maltrataba. Pues, usaba malos comentarios hacia ella”, declaró.