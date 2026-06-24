La emotiva e INÉDITA foto que subió Antonela para felicitar a Lionel Messi por su cumpleaños 39

A solo unos días de haber roto un récord en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Lionel Messi está cumpliendo 39 años de edad este 24 de junio de 2026. Antonela Roccuzzo, esposa del histórico goleador, lo felicitó en redes sociales con un emotivo carrusel de imágenes, además de una historia que muestra al futbolista de niño.

"Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre", escribió la modelo en su publicación. "Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos".

En el carrusel se ve a la pareja con tiernas muestras de afecto que reafirman la unión de este icónico matrimonio; en una foto inédita, se ve a la pareja en sus años de juventud y la ropa que usan parece pertenecer a finales de la década del 2000. También se les aprecia posando con sus hijos, en particular a Leo Messi.

En sus historias, Antonela Roccuzzo publicó otra imagen inédita que revela al goleador en su niñez. Muchos de sus fans están señalando en la sección de comentarios lo mucho que se parece a su hijo Thiago.

|Crédito: Instagram. @antonelaroccuzzo

Cuántos hijos tienen Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

La historia de amor de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo ha dado origen a una hermosa familia con 3 hijos. El primogénito es Thiago, quien nació en noviembre de 2012 y actualmente tiene 13 años. Le siguieron Mateo en septiembre de 2015 y Ciro en marzo de 2018; el primero ya tiene 10 años, mientras el segundo apenas ha cumplido 8 añitos.

Recordemos que Leo Messi y Antonela se conocen desde que eran niños y reconectaron ya de adultos, para comenzar una relación formal en 2007. Fue hasta 2017 que contrajeron matrimonio formalmente, pero para entonces ya eran una de las parejas más queridas en su ámbito y tenían una familia bien consolidada.