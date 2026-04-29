‘Jeans’, la nueva generación, ofrecerá un pot-show en la obra “La Malinche” este 30 de abril

‘Jeans’, la nueva generación, es uno de los grupos que actualmente se encuentra en ascenso, en esta ocasión tendrá una participación musical en la obra de teatro “La Malinche”, la cual será parte un post-show. Alo, Any, Ferchi y Coni han demostrado su gran felicidad y emoción por pisar un escenario tan importante. La presentación será el próximo 30 de abril en Frontón México.