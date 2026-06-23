“Que sea la última vez": Carmen rompe las reglas en MasterChef 24/7 y se gana una dura llamada de atención (VIDEO)

En la cocina de MasterChef 24/7 hay lineamientos que los cocineros deben cumplir al pie de la letra para poder entrar a las clases. Sin embargo, no todos hacen caso a las indicaciones, como es el caso de Carmen, quien llegó tarde a la lección con la Chef Lili Cuéllar y no llevaba el micrófono puesto, por lo que la mandaron de vuelta hasta encontrarlo. Además, se negaba a ponerse el delantal y esto le valió otro regaño frente a todos sus compañeros.