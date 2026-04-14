Kenia Os dona 1.5 millones de pesos mexicanos para cubrir gastos médicos de la mamá de Kimberly Loaiza

Kenia Os acaparó la atención de todos en redes sociales debido a que donó 1.5 millones de pesos mexicanos para cubrir una parte de los gastos médicos del hospital en el que actualmente se encuentra la mamá de Stefanny Loaiza y Kimberly Loaiza. Esto ha generado una serie de opiniones debido a que en 2018 la cantante mexicana, novia de Peso Pluma y Kimberly protagonizaron una de las peleas más conocidas.