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Kenia Os dona 1.5 millones de pesos mexicanos para cubrir gastos médicos de la mamá de Kimberly Loaiza

Kenia Os se suma a la causa de ayudar a la familia Loaiza en uno de los momentos más complicados que atraviesan actualmente

Kenia Os acaparó la atención de todos en redes sociales debido a que donó 1.5 millones de pesos mexicanos para cubrir una parte de los gastos médicos del hospital en el que actualmente se encuentra la mamá de Stefanny Loaiza y Kimberly Loaiza. Esto ha generado una serie de opiniones debido a que en 2018 la cantante mexicana, novia de Peso Pluma y Kimberly protagonizaron una de las peleas más conocidas.

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