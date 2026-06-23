Daniela le manda mensaje desde el Mundo de MasterChef 24/7 a su novio: “No lo estoy logrando”
La cocinera de MasterChef México 2026 no está pasando el mejor momento y así se lo confesó a su novio.
Desde el Mundo de MasterChef 24/7, Daniela le mandó un mensaje a su novio Diego Rodrigo, a quien de cariño le llama “Rodris”. La cocinera comentó: “Lo estoy intenado, pero no lo estoy logrando”, y añadió que en estos momentos sus pensamientos están influyendo en ella. Aunque no fue del todo clara en el recado, sí dejó ver que no está pasando por un buen momento y que quizás llegó el final en la competencia.