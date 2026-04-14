Guía para entender la polémica entre Kenia Os, Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja

Conoce todos los detalles de una de las peleas entre creadores de contenido de YouTube Latinoamérica más polémicas de todos los tiempos, la cuál fue protagonizada por Kimberly Loaiza, Kenia Os y Juan de Dios Pantoja, mismos que antes de terminar en conflicto fueron amigos, incluso Kenia Os vivió con ellos durante un tiempo. Sin embargo, luego de un tiempo Kimberly y Juan de Dios acusaron a Kenia de traicionarlos y esta última acusó a Juan de Dios Pantoja de amenazarla con eliminar sus cuentas. Todo esto dividió al público y cada persona apoyo a quién consideraba que decía la verdad.