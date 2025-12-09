¿Jenni Rivera está viva? Estas son las TEORÍAS que aseguran que la Diva de la banda NO murió

El 9 de diciembre de 2012, la industria del regional mexicano se vistió de luto tras confirmarse la muerte de la Diva de la Banda , Jenni Rivera (1969 - 2012). La cantante falleció, en compañía de su equipo de trabajo, tras desplomarse su avión privado, un Learjet 25, en la Sierra Madre Oriental, Nuevo León, luego de ofrecer un concierto en Monterrey. Si bien se ha confirmado que el accidente no dejó sobrevivientes, hay quienes aseguran que la aclamada Mariposa de Barrio no murió.

A más de una década de aquel fatídico 9 de diciembre, las redes sociales siguen inundadas de teorías conspirativas que aseguran que Jenni Rivera fingió su muerte y que, en realidad, descendió de la aeronave poco antes de su despegue. La mayoría de las teorías apuntan a un motivo en común: Jenni fingió su muerte para proteger su vida.

Estas son las TEORÍAS que aseguran que Jenni Rivera no murió

Una de las principales teorías apunta a que Jenni Rivera se vio obligada a fingir su muerte para esconderse de alguien “pesado”, que la había estado amenazando desde hace tiempo. Esta teoría tomó mayor credibilidad luego de que su tía, Pita Saavedra, emitiera tales declaraciones en redes sociales. No obstante, el periodista Jorge Carbajal salió a desmentir dicha información.

Otra teoría similar, señala que Jenni es un testigo protegido del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), dado que se encontraba en peligro por investigaciones “delicadas”. Sin embargo, al igual que la teoría anterior, esta fue desmentida por el ex-programador de radio, Pepe Garza.

⚫ #UnDíaComoHoy, pero de 2012, murió "La Diva de la Banda", Jenni Rivera, en un accidente aéreo



¿Qué canción interpretada por ella es tu favorita? 🎶🎤 pic.twitter.com/mJDOXiNwVs — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 9, 2025

¿Jenni Rivera sigue viva? La youtuber que es IDÉNTICA a la Diva de la Banda

Bajo esta línea, hace un par de años se hizo viral un canal de Youtube llamado ‘I cook, u cook, we all cook’, en el que una mujer compartía sus mejores recetas de cocina, sin mostrar su rostro. Según los fans de hueso colorado, esta joven tenía una voz IDÉNTICA a la de la Diva de la Banda. Además, sus utensilios solían mostrar algunas mariposas, que eran el símbolo característico de la reconocida artista. En uno de los videos, también se muestra una botella de la línea de tequila de la artista, “La Gran Señora”.

Como era de esperarse, el canal se viralizó, por lo que la mujer no tuvo otra opción más que dar de baja sus videos, lo que reforzó la teoría de que la Diva de la Banda seguía con vida. Tú, ¿qué opinas?

En los últimos días, todas estas teorías tomaron mayor fuerza luego de que un TikToker asegurara que Jenni jamás se subió a la avioneta que se estrelló, haciendo énfasis en que necesitaba proteger su vida, además de ahondar en las nuevas grabaciones inéditas, que, según él, suenan “recién grabadas”. Actualmente, hay quienes aseguran que Jenni podría vivir en Centroamérica, o en alguna zona rural en Estados Unidos, pero estas son sólo suposiciones, no hay nada confirmado.