Exhiben que Jenni Rivera nunca subió al avión que cayó

Si bien ha pasado tiempo desde que murió Jenni Rivera , su partida sigue siendo dolorosa para sus fanáticos. La cantante falleció el 9 de diciembre del 2012 en un accidente aéreo.

El accidente ha tomado relevancia nuevamente debido a que un influencer dio a conocer detalles de que la cantante podría estar viva debido a que su teoría manifiesta que nunca subió al avión.

¿Qué dijo el influencer sobre Jenni Rivera?

Quien ha instalado esta teoría es el creador de contenido “Soy el Memes” (@soyelmemescln), que compartió un video en su cuenta oficial en TikTok. Como era de esperarse, esto se volvió viral porque plantea que Jenni Rivera podría haber fingido su muerte y seguir viva.

Así es que el influencer dice que Jenni no se subió al avión que se desplomó y en el que falleció. Así también agrega que ella podría haber participado de la foto con los tripulantes de la noche pero se bajó de manera inmediata.

Esto no es todo ya que el creador de contenido asegura que la cantante estaba amenazada de muerte por parte de un grupo delictivo, por lo que podría haber fingido su muerte por este motivo.

Luego del accidente encontraron partes de su cuerpo pero hay cuestionamientos sobre si realmente eran de Jenni Rivera o hubo un manejo de información por partes de las autoridades para confirmar su muerte.

Los usuarios de las redes sociales manifestaban que ojalá Jenni Rivera siga viva, pero también surgió la duda sobre las personas que fallecieron. Tampoco se sabe dónde podría estar escondida la cantante.

¿Cómo murió Jenni Rivera?

Jenni Rivera dio su último concierto en el Arena Monterrey el 8 de diciembre del 2012, ella tomó su avión privado para ir a Toluca en la madrugada del 9 de diciembre.

Sin embargo el Lear Jet 25, con matrícula N345MC, perdió señal y poco después se dio a conocer que la nave había caído en la Sierra Madre Oriental en el municipio de Iturbide, en Nuevo León.