Las canciones de Jenni Rivera para cantarle a tu ex y lo ponga a temblar por dejarte ir

Este 9 de diciembre se cumplen 13 años de la partida de la “Diva de la Banda” , Jenni Rivera y aunque hay público que la recuerda con cariño, otros con uno que otro tequila, nosotros lo haremos con una playlist para cualquiera que esté lidiando con un ex, porque sí algo caracterizaba a “La Gran Señora”, era su carácter y letras para dedicarle a esos seres que nos han roto el corazón.

Canciones de Jenni Rivera para sacar el coraje que le tengo a mi ex

Jenni Rivera tenía un carácter tan firme y frontal que, cuando hablaba de sus ex parejas, no dejaba espacio para medias tintas. Con esa mezcla única de valentía y vulnerabilidad, ”La Mariposa de Barrio” decía las cosas como eran, por esa razón te dejamos el top de las canciones que te servirán de himno para recordar a ese ex.



"Inolvidable" : Con un toque de alegría le canta al despecho puro porque básicamente es decirle a ese ex que jamás te va a olvidar.

Entre las más coreadas y la contraparte de Inolvidable es bueno escuchar, “No llega el olvido” , ese himno donde Jenni acepta que superar al ex no siempre es tan rápido como uno quisiera

“Ya lo sé” , para todas las almas que dicen “ya entendí, pero todavía no me pasa”.

“La Gran Señora” también se coloca como la melodía oficial del empoderamiento, ideal para las que quieren soltar indirectas que parecen directas… pero con falsete.

“Por qué no le calas” y “Resulta” , son las dos canciones que funcionan como mensaje certificado de “no me busques, porque ya te encontré como eras”.

“A cambio de qué”: Es para aquellas que en el amor han dado todo, pero nada más no se recibe lo mismo de la otra parte.

“Que me vas a dar si vuelvo”: Si ya estás en tu versión empoderada, retadora, cuestionadora y hasta con ganas de volver con ese hombre, puedes escuchar este gran himno.

Jennie Rivera más viva que nunca

La muerte de Jenni Rivera sigue siendo uno de los momentos más impactantes en la música regional mexicana. Su partida repentina, cuando se encontraba en la cima de su carrera, dejó un enorme vacío entre sus fans y en la industria. Sin embargo, Jenni sigue más viva que nunca a través de sus canciones: cada diciembre su voz regresa con más fuerza.

“La Diva de la Banda” no solo marcó una era, sino que dejó un legado indestructible que continúa sonando, empoderando y acompañando a millones, por eso entre flores y música fans recuerdan a Jenni con admiración por hacer del despecho un arte.

