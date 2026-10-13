Jesse revela la verdadera razón por qué abandonó Jesse & Joy, y da detalles de su nuevo proyecto como solista

En las últimas semanas el tema de la separación de Jesse & Joy le ha dado la vuelta a todo México, pues de ser un dúo de hermanos que conquistó la industria de la música en Latinoamérica por 20 años, que Jesse anunciara su salida a media gira causó una gran cantidad de reacciones dentro de propios y extraños.

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Hace unas horas se dio a conocer que el músico mexicano de 43 años firmó un acuerdo de distribución global con la distribuidora Virgin Records, distinta a la que había trabajado con el proyecto de Jesse & Joy, dejando en claro que está tomando un nuevo rumbo e incluso habló sobre el motivo de su salida del proyecto, contando la necesidad de expresar nuevas ideas así como el buscar otros sonidos.

¿Por qué salió Jesse Huerta de Jesse & Joy?

Esta nueva etapa de Jesse se ha visto envuelta en polémica debido a la manera en que se manejaron las versiones de su salida pues por un lado este se mantuvo reservado y claro sobre su deseo de buscar nuevas maneras de hacer arte y manejar de manera distinta sus tiempos y por otro se hablan de más diferencias respecto al proyecto junto a Joy.

Respecto al nuevo proyecto Jesse and The Supernovas, este señaló lo siguiente:

“Nace de la necesidad de abrir un espacio propio para otras ideas, sonidos e inquietudes que también forman parte de mí”, señaló, donde además dejó en claro sus deseos de llegar a nuevas audiencias alrededor del mundo.

¿Cuándo sale el nuevo disco de Jesse Huerta?

Por ahora el músico aún no ha confirmado una fecha exacta del lanzamiento de su disco ‘SOMBRERO’, aunque se ha confirmado que su primer sencillo que llevará por nombre ‘INTERESTELAR’ saldrá el próximo 21 de octubre en plataformas digitales, el cuál marcará el comienzo de una nueva parte de su vida.

Por ahora será semanas de arduo trabajo, pues Jesse cumplirá con sus últimos shows en el proyecto de Jesse & Joy se preparará de cara a lo que viene con Jesse and The Supernovas.