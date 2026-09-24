PUNTO a PUNTO sobre el caso de Jesse & Joy: Desde su separación; Joy sola rompiendo en llanto en conferencia y el anuncio de Jesse and The Supernovas

Esta semana, la noticia sobre la separación sobre el dúo de Jesse & Joy le ha dado la vuelta a todo México, pues por más de 20 años los hermanos Huerta lograron formar una de las agrupaciones más emblemáticas de la música pop en nuestro idioma.

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Aunque al comienzo se hablaba de que Jesse habría tomado distancia del proyecto por motivos de bienestar y el de estar más cerca de su familia, poco a poco han habido algunas versiones que han dejado ver que habían más cosas detrás de esta separación.

¿Qué se sabe sobre la separación de Jesse & Joy?

Todo estalló el pasado lunes 21 de septiembre cuando se anunció que Jesse dejaría por un tiempo el proyecto musical que había formado con su hermana, hablando sobre búsqueda de bienestar, cuidar de su salud mental y estar más cerca de su familia.

Un día más tarde, Joy se presentó en solitario ante los medios para explicar lo que serán los compromisos agendados para los siguientes meses, donde se le pudo ver emocionada a tal grado de romper en llanto.

Jesse and The Supernovas, el nuevo proyecto musical

Luego de que la esposa de Jesse Huerta, Mónica León realizara una serie de posteos donde aseguraba que “la verdad siempre sale a la luz”, dejando confundidos a todos los seguidores del música, finalmente este dio paso a su nuevo proyecto musical “Jesse and The Supernovas”, el cuál ya llevaba varios meses dando señales de vida, pues este año compartieron fotos del artista en el estudio en lo que parece ser la preparación de su nueva música.

Si bien, este proyecto no nació de la noche a la mañana, enseguida sus seguidores especularon que darle prioridad a esta agrupación podría ser uno de los motivos puntuales de su salida de Jesse & Joy.

El mismo Jesse Huerta compartió un posteo en redes donde explicaba nuevamente su situación actual con el proyecto en conjunto con su hermana e incluso aseguró que ella sabía sobre esta nueva banda, por lo que Jesse no se alejará de la música, sino que explorará las facetas de su carrera artística y probablemente tenga mayor control sobre sus tiempos y ritmos dentro de las exigentes giras tomando en cuenta a su familia.