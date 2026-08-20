Jimena Pérez “La Choco” anuncia dolorosa despedida y cierre de ciclo: “Hay despedidas que duelen, porque significan que hubo una historia que valió muchísimo la pena vivir”

Jimena Pérez, también conocida como "La Choco" en la industria del espectáculo es una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana y el día de hoy compartió con sus seguidores por medio de su cuenta de Instagram una dolora decisión sobre su vida personal y familiar que la llevará a dejar Madrid, el lugar donde vivió por más de 7 años.

¿Por qué "La Choco" vivía en Madrid?

Cuando Jimena Pérez anunció que se mudaría a Madrid, mucho se especuló sobre una buena oferta laboral que le recibió; sin embargo, fue ella misma quien desmintió la información, dejando en claro que la decisión de irse junto con su esposo e hijos fue por cuestiones médicas.

Iñaki, hijo menor de "La Choco", fue diagnosticado con un trastorno específico del lenguaje y fue en Madrid donde encontró el mejor tratamiento él, por lo que ella y su esposo Rafa Sarmiento decidieron hacer su vida completamente en otro país.

Jimena Pérez anuncia su regreso a México

Hace un par de horas, Jimena Pérez compartió un carrete de fotografías donde con muchos recuerdos, pero también nostalgia, se despidió del que fue su hogar por muchos años, en la imágenes se puede ver que ella y Rafa Sarmiento construyeron un hogar muy cálido para sus pequeños.

"Madrid, gracias por tanto. Por las amistades que se volvieron familia, por cada abrazo, cada recuerdo y por hacernos sentir que pertenecíamos aquí. Cerramos un ciclo con el corazón lleno.

Nos llevamos muchísimo de ti… y dejamos también un pedacito nuestro".

El regreso definitivo de Jimena a México tiene mucho que ver con el proceso que llevó hace años, tras haber sido diagnosticada con cáncer de mama, ella ha relatado en varias ocasiones que después de mucha terapia se dio cuenta de que necesita a un círculo de apoyo con el cual en Madrid no contaba, además de que retoma definitivamente su rol como conductora en Ventaneando.