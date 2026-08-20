El VERDADERO nombre de Lancer de MasterChef 24/7, su profesión y 5 datos curiosos que no sabías del cocinero

No cabe duda que el nombre de Lancer dentro de la cocina más famosa de México es uno de los más comentados desde que inició el reality debido a que el influencer ha protagonizado momentos y polémicas de todo tipo dentro de MasterChef 24/7, sin embargo, algo que pocos saben es que Lancer no es su verdadero nombre, por lo que a continuación te decimos cuál es.

MasterChef 24/7: ¿Cuál es el verdadero nombre del cocinero Lancer?

Si desde que conociste a Lancer en redes o en MasterChef 24/7 piensas que ese es su verdadero nombre dejame decirte que estás en un error ya que ese es solo un apodo ya que el nombre real del cocinero es Bruno Alonso Bautista Quintero. Sin embargo, fue en la cocina más famosa de México que el influencer dió a conocer que el apodo “Lancer” proviene de uno de los proyectos escolares cuando se encontraba en la universidad. De acuerdo con el cocinero Lancer se inspiró en el libro “Así habló Zaratustra” del filósofo Friedrich Nietzsche en donde el argumento es que el hombre debe ser superado ya que hay un transe entre el mundo animal y el superhombre. Gracias a eso Lancer realizó una historia de viajes espaciales. “Si tu entras al proyecto Lancer ya no te llamas María, Lula o Camila, ya te llamas Lancer”, fueron algunas de las palabras que expresó el cocinero.

¿Quién es Lancer, cocinero de MasterChef 24/7? Datos que quizás no conocías de él

Bruno Alonso Bautista Quintero, mejor conocido como Lancer, tiene 36 años de edad y es uno de los cocineros que más ha tenido los reflectores puestos sobre él debido a diversos momentos que ha protagonizado dentro de la cocina más famosa de todo México ya que incluso fue el primer cocinero en recibir el delantal negro durante la temporada. A continuación te contamos un poco sobre esta celebridad.

Lancer actualmente cuenta con más de 50 mil seguidores en su cuenta de instagram y su contenido destaca por una estética visual muy particular ya que tiene un estilo cinematográfico con una paleta de colores fríos. Por otro lado, suele compartir videos sobre relatos de terror e incluso suspenso. Actualmente cuenta con un gran número de fans aunque también hay quienes han criticado su personalidad.

