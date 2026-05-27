¿Murió Jorge Ortiz de Pinedo? Así reaccionó el actor a la noticia

Desde hace unos meses la salud del comediante se ha visto mermada, sin embargo se ha mostrado con ganas de seguir trabajando como actor y productor. Pero en medio de ese caso, hace unas horas él mismo subió un mensaje de luto, el cual se tergiversó en redes sociales y terminó en la noticia del fallecimiento del actor. Ante eso, el propio Jorge Ortiz de Pinedo salió a aclarar los rumores sobre su muerte.

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¿Jorge Ortiz de Pinedo está grave de salud?

Aunque el hombre de 78 años sí tiene complicaciones de salud, lo que se vivió en redes sociales a través del mensaje de su fallecimiento fue un caso más de la “rumorología” y morbo que existe en abundancia en el espacio digital. Allí el reconocido comediante habló de un caso cercano, pero nada relacionado con él.

Jorge Ortiz de Pinedo anunció la muerte de un amigo suyo que era abogado y que en palabras del comediante, trabajó mucho en favor de La Casa del Actor. Sin embargo, el mensaje sufrió cambios abruptos hasta indicar que la muerte había sido del propio Jorge. Ante eso, subió un comunicado donde indicó agradecimiento por las muestras de cariño y preocupación, pero que él se encuentra bien.

El nombre de su amigo abogado es Javier Coello Trejo, a quien le conocían como El Fiscal de Hierro. Entonces, pese a sus complicaciones médicas, Ortiz de Pinedo aclaró su situación ante la pérdida de su conocido. "Me encuentro bien de salud, pero triste por la partida de mi amigo".

¿De qué está enfermo Jorge Ortiz de Pinedo?

Hoy ya se normalizó ver al comediante con oxígeno auxiliar todo el tiempo y se conoce que está a la espera de un donante de pulmones. Y es que toda esta merma en su salud comenzó en 2010, cuando padeció cáncer de pulmón dos veces, esto hasta 2016. En dicho trayecto también se le detectó la diabetes y recientemente vive con el diagnóstico de EPOC.

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica le ha mermado tanto, que se mudó a Acapulco al requerir de la altura a nivel del mar para respirar mejor. Sin embargo, como ya se comentó, vive trabajando y en constante movimiento pese a sus asuntos de salud.